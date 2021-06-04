Официально: Сергей Ребров покинул Ференцварош

Пресс-служба "Ференцвароша" сообщила о том, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера.

Ребров возглавлял "фради" с лета 2018-го года. Под руководством украинского тренера "Ференцварош" трижды становился чемпионом Венгрии и играл в Лиги Европы. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Добавим, что венгерская команда провела 161 матч во главе с Ребровым.

Ранее президент "Ференцвароша" Габор Кубатов сообщал, что Сергей Ребров покинет клуб. Сам же Ребров заявил о конфликте со спортивным директором. Тот купил игрока без ведома тренера.

Напомним, что СМИ информировали об интересе "Фенербахче" и клуба из ОАЭ к украинскому тренеру. Также 47-летний специалист вел переговоры с "АЕК", однако никакого ответа со стороны Реброва не последовало, и в итоге греческий клуб переключился на другого тренера.