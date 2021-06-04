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8 из 10 баллов. Малиновский оценил прошедший сезон для Аталанты

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Итоги сезона от украинского хавбека Аталанты

8 из 10 баллов. Малиновский оценил прошедший сезон для Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский в эфире клубного Youtube-канала подвел итоги сезона.

"Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.

Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне", – сказал Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Трибуна

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