8 из 10 баллов. Малиновский оценил прошедший сезон для Аталанты

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский в эфире клубного Youtube-канала подвел итоги сезона.

"Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.

Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне", – сказал Малиновский.