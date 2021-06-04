8 из 10 баллов. Малиновский оценил прошедший сезон для Аталанты
Итоги сезона от украинского хавбека Аталанты
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский хавбек "
"Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.
Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне", – сказал Малиновский.
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Источник:Трибуна
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