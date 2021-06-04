"Был интерес Сельты и Фиорентины" - Малиновский рассказал, почему выбрал Аталанту
История перехода украинца в Аталанту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "
– Тобой интересовалась клубы из топ-чемпионатов. "Рома", была конкретика от "Фиорентины". "Сампдория", "Сельта". Тебя вел "Арсенал". Почему ты выбрал именно "Аталанту"?
– Из всех вышеперечисленных команд реально была только "Сельта". Это то, что я знаю. Это было перед началом чемпионского сезона в "Генке".
Остальные варианты были не конкретные, это больше слухи, чем конкретика. До меня не доходила информация, что есть реальный интерес.
Была и "Сампдория", но у них на тот момент были проблемы. "Аталанта" была более конкретна, переговоры двигались, не стояли на месте. А с "Сампдорией" были разговоры до какого-то момента, а потом все закончилось.
Оставалась "Аталанта", их заинтересованность, тот футбол, в который они играли и Лига чемпионов конечно. "Аталанта" для меня была выше уровнем, чем "Сампдория".
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