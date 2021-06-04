Малиновский: В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду
К примеру, Петр Зелински
Украинский полузащитник "
"Тяжело сказать… Но я Роналду не скажу сразу же. Есть намного сильнее футболисты в Серии А, чем Роналду.
Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа "Реала" и "Барселоны". Может если бы он был более серьезным. Он такой, душа раздевалки. Он всегда улыбается, шутит, веселый всегда. Музыку всегда ставит в раздевалке – латиноамериканские свои песни.
Ну а кто все-таки самый сильный футболист, против которого я играл? Мне очень нравится Зелинский из "Наполи". Мне очень нравится, как он играет – он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем, умный игрок. Очень тяжело против него.
На самом деле, много таких игроков, но мне нравится Зелинский", - сказал Малиновский.
Популярное сейчас
- Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко
- Канал Украина покажет матч сборной с Кипром в записи
- Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо
- Официально: Сергей Ребров покинул Ференцварош
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО