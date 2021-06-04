  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду
В тренде

Малиновский: В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду

Наши за границей
(1 голосов)

К примеру, Петр Зелински

Малиновский: В Серии А есть намного сильнее футболисты, чем Роналду

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский ответил на вопрос, кто самый сильный футболист, против которого ему довелось играть в Серии А.

"Тяжело сказать… Но я Роналду не скажу сразу же. Есть намного сильнее футболисты в Серии А, чем Роналду.

Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа "Реала" и "Барселоны". Может если бы он был более серьезным. Он такой, душа раздевалки. Он всегда улыбается, шутит, веселый всегда. Музыку всегда ставит в раздевалке – латиноамериканские свои песни.

Ну а кто все-таки самый сильный футболист, против которого я играл? Мне очень нравится Зелинский из "Наполи". Мне очень нравится, как он играет – он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем, умный игрок. Очень тяжело против него.

На самом деле, много таких игроков, но мне нравится Зелинский", - сказал Малиновский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Луис Муриэль Петр Зелински
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
04.06.2021 в 23:26
Руслан пролив бальзам на душу монреальського оленя...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...