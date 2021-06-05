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Украинский форвард Кожушко покинул армянский Пюник

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В Пюнике стало на одного украинца меньше

Украинский форвард Кожушко покинул армянский Пюник

fcpyunik.am

Новина українською

Украинский форвард "Пюника" Олег Кожушко покинул ереванский клуб.

У игрока закончился срок контракта, и стороны решили не продлевать соглашение.

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Напомним, что футболист присоединился к команде в феврале этого года. С того момента 23-летний украинец провел за "Пюник" 14 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Пюник (Ереван) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Пюник

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