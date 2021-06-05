Украинский форвард Кожушко покинул армянский Пюник
В Пюнике стало на одного украинца меньше
fcpyunik.am
Украинский форвард "Пюника" Олег Кожушко покинул ереванский клуб.
У игрока закончился срок контракта, и стороны решили не продлевать соглашение.
Напомним, что футболист присоединился к команде в феврале этого года. С того момента 23-летний украинец провел за "Пюник" 14 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
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Источник:ФК Пюник
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