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Агент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко

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Агент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко

Фото: fradi.hu

Новина українською

Агент бывшего тренера "Ференцвароша" и "Динамо" Сергея Реброва Шадор Варга прокомментировал возможность возглавить наставником главную команду страны:

"Вариант со сборной Украины реален. Президент украинской федерации был на открытии Пушкаш Арены. Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, которого связывают с Миланом, только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины.

Это знал и Шевченко, и Габор Кубатов (президент Ференцвароша – прим.). Если национальная команда зовет тренера, это больше, чем клуб, речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет", - сказал Варга.

Напомним, что Ребров покинул пост главного тренера "Ференцвароша" после трех лет работы. Вместе с "Фради" наставник трижды подряд завоевал чемпионство Венгрии, а также впервые за 25 лет клуб сыграл в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Андрей Павелко
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Источник:
csakfoci.hu

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Комментарии (4)
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simply_the_best (Львов)
05.06.2021 в 10:43
Уберите 5 помошников итальянцев/ испанцев и увидете какой Шева тренер
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.06.2021 в 10:52
Уберите массажистов, администраторов, поваров, водителей… вообще писец сборной :)
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.06.2021 в 10:42
Шева ломился на пост тренера сборной как носорог, ради него навернули весь тренировочный процесс на Евро-16, в результате чего сборная играла по факту без тренерского участия. Теперь Шева ломится как носорог уже из сборной в свой любимый мелан. Дичь какая-то. Так что я обеими руками за Реброва, у него хоть уже есть солидный тренерский багаж
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Acsakal (Kharkov)
05.06.2021 в 10:30
Цікавий поворот.
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