Агент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко
Андрея Николаевича "сватают" в "Милан"
Фото: fradi.hu
Агент бывшего тренера "Ференцвароша" и "Динамо" Сергея Реброва Шадор Варга прокомментировал возможность возглавить наставником главную команду страны:
"Вариант со сборной Украины реален. Президент украинской федерации был на открытии Пушкаш Арены. Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, которого связывают с Миланом, только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины.
Это знал и Шевченко, и Габор Кубатов (президент Ференцвароша – прим.). Если национальная команда зовет тренера, это больше, чем клуб, речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет", - сказал Варга.
Напомним, что
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