Агент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко

Агент бывшего тренера "Ференцвароша" и "Динамо" Сергея Реброва Шадор Варга прокомментировал возможность возглавить наставником главную команду страны:

"Вариант со сборной Украины реален. Президент украинской федерации был на открытии Пушкаш Арены. Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, которого связывают с Миланом, только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины.

Это знал и Шевченко, и Габор Кубатов (президент Ференцвароша – прим.). Если национальная команда зовет тренера, это больше, чем клуб, речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет", - сказал Варга.