Малиновский: Можем за обедом с женой выпить по бокалу вина
Руслан поделился своим отношением к алкоголю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, какие напитки популярны в его клубе:
- В Бельгии было более популярно пиво, а в Италии, конечно, вино. В Италии люди очень ценят вино. Я так думаю.
Я в этом плане не очень сильно... За ужином, когда есть возможность, с женой... Сейчас, когда была возможность, могли за обедом выпить по бокалу вина. Красного или белого.
- Ты говорил, что в Бельгии спокойно пьют пиво после матчей. А в Италии?
- Если честно, в Италии на это никто не обращает внимания. После игры мы все в основном домой едем. Когда с выезда возвращаемся, пива или чего-то еще нет.
Есть баночка кока-колы. После игры выпить колы – это нормально. Ребята в клубе хорошо это воспринимают.
- А ты?
- Не, я тоже нормально. После игры, тем более когда холодная, если жарко. Можно позволить себе после игры, – сказал Малиновский.
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