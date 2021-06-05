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Малиновский: Можем за обедом с женой выпить по бокалу вина

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан поделился своим отношением к алкоголю

Малиновский: Можем за обедом с женой выпить по бокалу вина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о том, какие напитки популярны в его клубе:

- В Бельгии было более популярно пиво, а в Италии, конечно, вино. В Италии люди очень ценят вино. Я так думаю.

Я в этом плане не очень сильно... За ужином, когда есть возможность, с женой... Сейчас, когда была возможность, могли за обедом выпить по бокалу вина. Красного или белого.

- Ты говорил, что в Бельгии спокойно пьют пиво после матчей. А в Италии?

- Если честно, в Италии на это никто не обращает внимания. После игры мы все в основном домой едем. Когда с выезда возвращаемся, пива или чего-то еще нет.

Есть баночка кока-колы. После игры выпить колы – это нормально. Ребята в клубе хорошо это воспринимают.

- А ты?

- Не, я тоже нормально. После игры, тем более когда холодная, если жарко. Можно позволить себе после игры, – сказал Малиновский.

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В статье: Национальная сборная Украины Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.06.2021 в 14:44
Если выбирать между кока-колой и настоящим виноградным вином — лучше, конечно, бокал вина: в нём и калорий меньше, и химии нет.
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Papaye (Dnipro)
05.06.2021 в 14:30
Где-то радостно Селя : "А я же говорил!!!!!" ))))
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