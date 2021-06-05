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Агент Реброва подтвердил интерес к тренеру со стороны Тоттенхэма

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Также назвал текущее количество предложений

Агент Реброва подтвердил интерес к тренеру со стороны Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Агент бывшего наставника "Ференцвароша" и "Динамо" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал слухи не за счет возможности украинца стать наставником "шпор":

"Что касается “Тоттенхэма”, у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в “Ференцвароше”. Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не “утка”.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: “Что ж, пора идти” ", - передает слова Варги венгерский сайт Csakfoci.

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В статье: Сергей Ребров Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Csakfoci

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