Агент Реброва подтвердил интерес к тренеру со стороны Тоттенхэма

Агент бывшего наставника "Ференцвароша" и "Динамо" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал слухи не за счет возможности украинца стать наставником "шпор":

"Что касается “Тоттенхэма”, у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в “Ференцвароше”. Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это тоже не “утка”.

Кроме того, возможно, он снова будет работать на Востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: “Что ж, пора идти” ", - передает слова Варги венгерский сайт Csakfoci.