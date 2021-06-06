Костакурта: Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом

Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта прокомментировал завершение сезона в Серии А для Руслана Малиновского, сравнив его с полузащитником "росонери" Хаканом Чалханоглу:

"Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом. Чалханоглу, наоборот, не был успешными во второй половине чемпионата с "Миланом", но он может найти себя в сборной Турции, опасной национальной команде", - сказал Костакурта.

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Напомним, что в заключительных 12 матчах сезона в Италии Малиновский забил семь голов и отдал девять ассистов. В итоге "Аталанта" завоевала бронзу Серии А и пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов.