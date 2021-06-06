  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Костакурта: Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом
В тренде

Костакурта: Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом

Наши за границей
(10 голосов)

Заслужил на оды

Костакурта: Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта прокомментировал завершение сезона в Серии А для Руслана Малиновского, сравнив его с полузащитником "росонери" Хаканом Чалханоглу:

"Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом. Чалханоглу, наоборот, не был успешными во второй половине чемпионата с "Миланом", но он может найти себя в сборной Турции, опасной национальной команде", - сказал Костакурта.

Читайте такжеМалиновский стал лучшим игроком Аталанты 3-й месяц подряд

Напомним, что в заключительных 12 матчах сезона в Италии Малиновский забил семь голов и отдал девять ассистов. В итоге "Аталанта" завоевала бронзу Серии А и пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Алессандро Костакурта
Оцените этот материал:
(10 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...