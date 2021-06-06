  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Ребров возглавил Аль-Айн из ОАЭ
В тренде

Официально: Ребров возглавил Аль-Айн из ОАЭ

Наши за границей
(3 голосов)

Ждет когда уйдет Шевченко из сборной или Луческу из "Динамо"?

Официально: Ребров возглавил Аль-Айн из ОАЭ

Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ - "Аль-Айн".

Продолжительность и условия контракта пока неизвестны.

По итогам прошлого сезона "Аль-Айн" занял 6-е место в национальном чемпионате.

Напомним, 4-го июня украинский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым трижды стал чемпионом страны и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее Сергей Ребров работал в "Аль-Ахли", киевском "Динамо", а также исполнял функции ассистента в национальной сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (35)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
07.06.2021 в 09:13
Деньги, конечно, вещь немаловажная, но Ребров человек далеко не бедный. Думаю, что пошел туда, чтобы квалификацию не терять. Или у него были достойные предложения, но с меньшей з.платой?
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
07.06.2021 в 10:53
щас периф, евро и т.д. думаю все клубы взяли паузу, а он мог контракт и до зимы подписать всего лишь чтоб и деньги и поработать ..
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 09:00
Ведёрко, рубаха и карасик!
Ответить
+1
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:52
І довгойоббік з Нової Англії...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 15:03
С Чернигова)))))
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
07.06.2021 в 08:23
Тю, не розумію критики... Якщо вам запропонують перейти на вдвічі більшу зарплату і в тепличні умови, то ви відмовитеся? Нагадаю, що і Лобановський свого часу в ОАЕ поїхав гроші заробляти...
Ответить
+6
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
07.06.2021 в 02:03
Теперь арабский нужно подтянуть
Ответить
+2
-2
avatar
serhi2011 (Барселона)
07.06.2021 в 00:53
як де які люблять в чужу кишеню зазирнути,дивіться у свою,його вибір,йому працювати
Ответить
+10
-2
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 07:42
Там нема на що дивитись, тільки пісюн смоктати.
Ответить
+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2021 в 08:27
Ты зачем свои фантазии озвучиваешь? :)
+2
-4
Ten0N (Leopolis)
07.06.2021 в 08:51
Я озвучил твои будни, чмо ;)
+3
-1
Maryan (Lviv)
06.06.2021 в 23:59
А про Тотетенгем, то брехня була?
Ответить
+2
-2
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 23:51
жена молодая...денег просит.....поэтому и шаг назад...а то и два. ему видней-жизнь его.
Ответить
+4
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2021 в 08:26
Умозаключения колхозников доставляют :)
Ответить
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 23:33
Решил отдохнуть да баблишка срубить... творческий отпуск с повышенной оплачиваемостью. Далі буде))!!!
Ответить
+5
-3
Shadow (Киев)
06.06.2021 в 23:28
Эх, жаль...
Ответить
0
-3
Динамист (Киев)
06.06.2021 в 22:54
Деньги,бабло,его уровень... никто не знает о контракте, но уже понеслось.Команда заняло 6-е место,в реалиях ОАЕ это так баловство,скорее выбрал перед сборной или более норм.командой в европе.Футболисты приедут в клубы уставшие и опустошонные,там и начнестся чистка тренеров.Мне так видется.
Ответить
+3
-1
pyvovarchyk (Львів)
06.06.2021 в 22:49
Луческу з ДК не йде.і виглядає, що Шеву в Мілан теж не дуже кличуть )))
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 22:55
Думаю що Шеву в Мілан і не покличуть. За гравця вдячні, але тренер --- не те, що Мілану потрібне.
Ответить
+8
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 22:48
Ничего зазорного. Лобановский тоже к арабам ездил.
Ответить
+12
-1
York (Донецк)
06.06.2021 в 22:42
Бабло победило зло. )
Ответить
+5
-8
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 22:42
Вот это его уровень.Любительские чемпионаты.А то Тоттэнхэм,сборная...Италия.Пускай нарабатывает опыт и в ДК через 2 года
Ответить
+3
-15
ts0y (Чернигов)
06.06.2021 в 23:33
Но при всем этом, его уровень и близко несопоставим с твоим. Не в твою пользу, если что))
Ответить
+5
-5
Dalskyi (Sviaschene)
06.06.2021 в 22:28
Мені трохи жаль, але там ситуація інша, як на мене.
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2021 в 22:27
Знайшов тепленьке містечко... Як у прямому так і переносному сенсі. Проте у перспективі крок назад.
Ответить
+5
-4
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 22:18
Тотенхем??? Аль-Айн:)))
Ответить
+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
06.06.2021 в 22:18
Жаль, как по мне ему по плечу и более серьезные задачи. Но деньги тоже нужны..
Ответить
+7
-1
Leolion (Alicante)
06.06.2021 в 22:14
Заработать денег, а потом на энтузиазме работать в Сборной или Динамо. Понять можно.
Ответить
+9
-4
kalan-86 (Анкара)
06.06.2021 в 22:28
Да, видимо так и есть. В любом случае видимо ему моральный отдых тоже нужен, три сезона отпахал на полную, теперь можно в тепле посидеть. Восстановит силы и с новым рвением в бой.
Ответить
+11
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 23:06
Я тоже о таком подумал.
Ответить
+3
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
06.06.2021 в 22:09
мини мани мани полные кармани ....фу(((
Ответить
+3
-13
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.06.2021 в 23:23
Зависть - это фу :)
Ответить
+5
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
07.06.2021 в 07:11
тупость дорогой тупость
+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
07.06.2021 в 08:26
Ну хоть признаешься- уже прогресс :)
+1
-2
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
07.06.2021 в 14:24
сэло оно и в африке село ....
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...