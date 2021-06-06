Официально: Ребров возглавил Аль-Айн из ОАЭ
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Украинский тренер Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ - "Аль-Айн".
Продолжительность и условия контракта пока неизвестны.
По итогам прошлого сезона "Аль-Айн" занял 6-е место в национальном чемпионате.
Напомним, 4-го июня украинский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым трижды стал чемпионом страны и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее Сергей Ребров работал в "Аль-Ахли", киевском "Динамо", а также исполнял функции ассистента в национальной сборной Украины.
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