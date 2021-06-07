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Украинский вингер Балашов покинул карагандинский Шахтер

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В команде он был с марта текущего года

Украинский вингер Балашов покинул карагандинский Шахтер

Фото: shakhter.kz

Новина українською

Украинский вингер Виталий Балашов покинул карагандинский "Шахтер".

Стороны решили расстаться по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

30-летний Балашов выступал в Казахастане с марта нынешнего года. За "Шахтер" футболист провел 15 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В Украине Балашов известен по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу" и донецкий "Олимпик". Также вингер защищал цвета российского "Тамбова", белорусской "Ислочи", молдавского "Милсами" и польской "Вислы".

Отметим, что "Шахтер" из Караганды занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

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В статье: Виталий Балашов Шахтер (Караганда)
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Источник:
shakhter.kz

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