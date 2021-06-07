СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина

Да нуу.. так уж и середняка 2 лиги.Второй вратарь Реала и с такой чуханской зарплатой?Это ты уже загнул. И потом.. а престиж, а выпендрёж перед родными, близкими и друзьями? Форма Реала, крутая база, фирменные тапочки... подарочное авто, сам город Мадрид. Нее брат, лавка Реала это та шо надо лавка.. для хорошей безбедной жизни.А приятность от ожидания, шо ты вот-вот и скоро, лет через пять, уже и первый? А то глядишь и сломают Куртуа, и вот она рамка ворот у твоих ног, стой, отбивай..