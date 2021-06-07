СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина
Ранее интерес к украинцу приписывали со стороны испанской Гранады
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" заинтересован в подписании украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.
Как сообщает турецкий журналист Шафак Малатья, "Бешикаташ" нацелился на 22-летнего вратаря. Отмечается, что кроме украинского футболиста, чемпион Турции рассматривает кандидатуру голкипера "Арсенала" Мэтью Райана.
Beşiktaş’ın kaleci adayları biri Andriy Lunin diğeri Mathew Ryan isimleri var.— Talking Beşiktaş (@TalkingBesiktas) June 5, 2021
(Şafak Malatya) pic.twitter.com/D1SW0BDNH2
Отметим, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча. Добавим, что ранее СМИ приписывали интерес к украинскому футболисту со стороны испанской "Гранады".
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