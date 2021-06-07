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СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Ранее интерес к украинцу приписывали со стороны испанской Гранады

СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бешикташ" заинтересован в подписании украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Как сообщает турецкий журналист Шафак Малатья, "Бешикаташ" нацелился на 22-летнего вратаря. Отмечается, что кроме украинского футболиста, чемпион Турции рассматривает кандидатуру голкипера "Арсенала" Мэтью Райана.

Отметим, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо", пропустив тогда два мяча. Добавим, что ранее СМИ приписывали интерес к украинскому футболисту со стороны испанской "Гранады".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (9)
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storm_ua (Николаев)
07.06.2021 в 13:26
Зачем идти в команду, заведомо понимая что ты там играть не будешь. При этом зп как у зозули в сегунде.. Просто бред. Возраст для действий, а не сидении на лавке.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 13:47
Ну не скажи.. На лавке ведь тоже должен, кто-то сидеть. Чем лавка Реала хуже лавки, ну например, Бетиса или Гранады?
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0
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storm_ua (Николаев)
07.06.2021 в 16:06
Тем что у него там зп на уровне средняка 2 лиги, на банке можно сидеть с хорошим котрактом
0
0
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Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 16:39
Да нуу.. так уж и середняка 2 лиги. Второй вратарь Реала и с такой чуханской зарплатой? Это ты уже загнул. И потом.. а престиж, а выпендрёж перед родными, близкими и друзьями? Форма Реала, крутая база, фирменные тапочки... подарочное авто, сам город Мадрид. Нее брат, лавка Реала это та шо надо лавка.. для хорошей безбедной жизни. А приятность от ожидания, шо ты вот-вот и скоро, лет через пять, уже и первый? А то глядишь и сломают Куртуа, и вот она рамка ворот у твоих ног, стой, отбивай..
0
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Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 11:21
Какая нах Турция? Жара, вонь, мухи, чебуреки, муэдзин... Ты шо совсем, Зин?
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0
-2
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Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 13:13
груЗин?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 13:53
Какой такой грузин? Ты шо совсем, Зин?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 11:07
Лавка в Реала дорожча ніж гра в Турції.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 10:38
Если он сам ещё захочет куда-то переходить?!
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+1
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