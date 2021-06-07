Орест Кузык: Уровень наших футболистов намного выше, чем у сборной Кипра

Орест Кузык - украинский легионер, выступающий в чемпионате Кипра за команду "Пафос" - поделился мнением о предстоящем спарринге сборных Украины и Кипра, который состоится в Харькове в понедельник, 7 июня.

- Орест, ты в чемпионате Кипра проводишь свой первый сезон. Можешь сравнить его с чемпионатом Украины?

- Пока не поиграешь и не "прощупаешь" местный чемпионат, кажется все легко. Но когда окунешься в реальность, понимаешь, что не так все просто. Есть команды достаточно хорошего уровня, играющие в еврокубках: "Омония", "Анортосис" и другие. Первые шесть команд могли бы составить высокую конкуренцию в Премьер-лиге Украины.

- В чемпионате из 40 матчей ты провел всего 12 и забил один мяч. В чем причина редкого появления на поле?

- Когда пригласили в клуб, то не проходил сборы с командой. Пришел после того, как команда прошла весь подготовительный этап. Начал сразу играть, вроде набрал форму, но подкосил коронавирус, пришлось пропустить три недели. Выздоровел, провел несколько матчей, и затем снова неудача - получил травму. Выбыл уже почти на три месяца, вместе с восстановлением. За этот период поменялись три тренера. Приглашал один, затем его сменил Дмитрий Михайленко, и пришел третий наставник, при котором я после травмы проходил реабилитацию. Естественно, он меня не видел в играх, при нем поменялась схема, начали играть в пять защитников. У нас состоялся разговор: "Я не знаю пока твоих качеств и возможностей, ты много пропустил, набирай форму, а в дальнейшем посмотрим". Вначале после приезда складывалось все хорошо, играл в основном составе, забил гол, показывал неплохую игру, но в дальнейшем травмы и коронавирус стали преградой.

- На какой период у тебя контракт?

- Еще на год. Но если будут какие-то предложения, думаю, президент готов рассмотреть этот вопрос. На сегодняшний день я действующий "киприот" (смеется).

- Из Украины не поступает предложений?

- Всегда хочется вернуться домой. Но повторюсь: не все зависит от меня.

- Перед сезоном стояла задача попасть в первую шестерку. Но команда заняла лишь первое место среди восьми остальных клубов. В чем причина?

- Основная причина - болезни и травмы многих игроков. Доходило до того, что 18 футболистов не могли принимать участия в матчах. Иногда в заявке на игру было 13-14 человек, и половина из них U-19. К тому же игры нельзя было переносить. Лишь один матч за сезон разрешалось перенести, играй, как хочешь, хоть "детьми". Когда стартовал чемпионат, прошли девять матчей без поражений, а затем вмешались вышеописанные обстоятельства. А когда многие восстановились, были потери в очках и, как оказалось, уже поздно спасать ситуацию.

- Как бытовые условия?

- Все на высоком уровне. Клуб предоставляет дом, машину, задача только играть и показывать результат! Инфраструктура развивается, строятся новые четыре поля, достраивается база, поэтому "Пафос" движется вперед.

- На Кипре два официальных языка – греческий и турецкий. Но в быту популярен английский. Думаю, проблем у тебя не должно быть?

- В клубе практически все говорят на английском, но слышна и русская речь, ибо руководство русскоговорящее. Но "инглиш" номер один. До Кипра играл в Греции, где и выучил язык, и сейчас никаких проблем в общении нет. Когда не владеешь английским, то это самый большой барьер для ребят, попадающих за границу.

- Сборная Украины накануне старта финальной части Евро-2020 проводит последний контрольный матч с Кипром. Что можешь сказать о нашем сопернике?

- Думаю, киприоты будут играть компактно от обороны, так как они понимают, что не смогут действовать открыто с соперником, который превосходит тебя во всех компонентах - в мастерстве, в плане построения игры. Уровень наших футболистов намного выше, чем у сборной Кипра. Предполагаю, Украина будет играть первым номером, много атаковать, а соперник, если представится шанс, сыграет на контратаках. Для ребят и тренерского штаба важна победа, чтобы с хорошим настроением и на позитиве отправится на первую игру Евро против сборной Нидерландов.

- Из "Пафоса" в сборную вызваны два твоих одноклубника Андреас Панайоту и Панаойтис Захариу. Это для клуба успех?

- Пока я был в команде, этих футболистов не было, поэтому ничего не могу ответить.