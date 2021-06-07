Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Сергей Ребров был для "Ференцвароша" знаком качества. Можно еще как-то дискутировать по цене чемпионства в Венгрии, но скептикам украинский тренер может предложить посмотреть на результаты "Фради" в Европе. Команда, около двадцати лет не была в группе Лиги чемпионов, прошла изнурительную квалификацию и достойно выступила в непростом квартете.

В отборе 2020/21 "Ференцварош" был сеяным только в первом раунде квалификации. Все последующие стадии приходилось проходить с позиции низкорейтингового клуба и, соответственно, соревноваться с более статусными соперниками. "Селтик", "Динамо" (Загреб), "Мольде": именно благодаря успешным матчам с этими соперниками Сергей Ребров набил себе цену. Неплохое как для скромного клуба выступление в группе Лиге чемпионов (ничья с киевским "Динамо", достойные поражения от "Барселоны" и "Ювентуса" на выезде) только усилили впечатление о том, что Сергей Ребров находится на своем месте.

Если и были мысли, что "Ференцварош" нужно покидать, то в сторону повышения. Можно было аргументировано объяснить, почему Сергей Ребров как тренер перерос уровень "Ференцвароша" как клуба. Но жизнь непредсказуема. Расставание все же произошло, однако неладное и не на повышение для украинского тренера.

Наломали дров. Клубное руководство "Ференцвароша" проводило трансферы без ведома Сергея Реброва, а он, как мы знаем еще со времен работы в "Динамо", человек принципиальный. Вспомним, почему и как Сергей Ребров в свое время отказывался от продолжения пролонгации соглашения с детищем Суркиса: требовал смены футболистов, многие из которых, по мнению Реброва, находились в зоне комфорта и не могли развиваться дальше.

Это не капризы, а профессиональная принципиальность. Каждый тренер должен быть таким, но не каждый решается говорить руководству всю правду, боясь потерять "теплое" местечко. Может, именно поэтому Ребров сейчас не в "Динамо", не в "Фенербахче", "Тоттенхэме" или каком-то другом статусном клубе, а всего-навсего в "Аль-Айн" из ОАЭ.

Работа на Ближнем Востоке – не супер-статусное достижение. Туда на сочное предложение звали даже посредственного тренера Луиша Каштру – это показательный пример. У Реброва же репутация значительно лучше, поэтому согласие возглавить команду, завершившую последний чемпионат ОАЭ на шестом месте, выглядит уж точно не погоней за амбициями. За деньгами – возможно, но больше похоже на то, что Ребров просто решил переждать.

Его сватали в сборную Украины, киевского "Динамо", в стамбульский "Фенербахче" – но везде занято. Однако далеко не факт, что у Реброва нет предварительной договоренности о том, что он будет претендентом номер один на должность в какой-то из этих команд, как только вакансия появится. И зная о ситуации Луческу в "Динамо", а Андрея Шевченко в сборной Украины, это "как только" не кажется каким-то далеким будущим. Год, возможно, два – это время можно и пересидеть в ОАЭ. Это поможет не потерять квалификацию, отвлечься от плохих мыслей о не лучшем расставания с венграми, и немного подзаработать.

Ребров уже работал на Ближнем Востоке и прекрасно знает, куда попал. Да, это даже по сравнению с Венгрией выглядит шагом назад (Ребров банально выпадает из радаров), но с далеко идущими выводами следует подождать. Вполне вероятно, что это просто временная незапланированная остановка перед рывком вперед, к которому идет подготовка.