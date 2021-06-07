  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Герой футбольного дня. Сергей Ребров
В тренде

Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Наши за границей
(3 голосов)

Вряд ли в ОАЭ у него долгосрочный проект

Герой футбольного дня. Сергей Ребров

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров был для "Ференцвароша" знаком качества. Можно еще как-то дискутировать по цене чемпионства в Венгрии, но скептикам украинский тренер может предложить посмотреть на результаты "Фради" в Европе. Команда, около двадцати лет не была в группе Лиги чемпионов, прошла изнурительную квалификацию и достойно выступила в непростом квартете.

В отборе 2020/21 "Ференцварош" был сеяным только в первом раунде квалификации. Все последующие стадии приходилось проходить с позиции низкорейтингового клуба и, соответственно, соревноваться с более статусными соперниками. "Селтик", "Динамо" (Загреб), "Мольде": именно благодаря успешным матчам с этими соперниками Сергей Ребров набил себе цену. Неплохое как для скромного клуба выступление в группе Лиге чемпионов (ничья с киевским "Динамо", достойные поражения от "Барселоны" и "Ювентуса" на выезде) только усилили впечатление о том, что Сергей Ребров находится на своем месте.

Герой футбольного дня. Сергей Ребров - изображение 1

Если и были мысли, что "Ференцварош" нужно покидать, то в сторону повышения. Можно было аргументировано объяснить, почему Сергей Ребров как тренер перерос уровень "Ференцвароша" как клуба. Но жизнь непредсказуема. Расставание все же произошло, однако неладное и не на повышение для украинского тренера.

Наломали дров. Клубное руководство "Ференцвароша" проводило трансферы без ведома Сергея Реброва, а он, как мы знаем еще со времен работы в "Динамо", человек принципиальный. Вспомним, почему и как Сергей Ребров в свое время отказывался от продолжения пролонгации соглашения с детищем Суркиса: требовал смены футболистов, многие из которых, по мнению Реброва, находились в зоне комфорта и не могли развиваться дальше.

Это не капризы, а профессиональная принципиальность. Каждый тренер должен быть таким, но не каждый решается говорить руководству всю правду, боясь потерять "теплое" местечко. Может, именно поэтому Ребров сейчас не в "Динамо", не в "Фенербахче", "Тоттенхэме" или каком-то другом статусном клубе, а всего-навсего в "Аль-Айн" из ОАЭ.

Работа на Ближнем Востоке – не супер-статусное достижение. Туда на сочное предложение звали даже посредственного тренера Луиша Каштру – это показательный пример. У Реброва же репутация значительно лучше, поэтому согласие возглавить команду, завершившую последний чемпионат ОАЭ на шестом месте, выглядит уж точно не погоней за амбициями. За деньгами – возможно, но больше похоже на то, что Ребров просто решил переждать.

Герой футбольного дня. Сергей Ребров - изображение 2

Его сватали в сборную Украины, киевского "Динамо", в стамбульский "Фенербахче" – но везде занято. Однако далеко не факт, что у Реброва нет предварительной договоренности о том, что он будет претендентом номер один на должность в какой-то из этих команд, как только вакансия появится. И зная о ситуации Луческу в "Динамо", а Андрея Шевченко в сборной Украины, это "как только" не кажется каким-то далеким будущим. Год, возможно, два – это время можно и пересидеть в ОАЭ. Это поможет не потерять квалификацию, отвлечься от плохих мыслей о не лучшем расставания с венграми, и немного подзаработать.

Ребров уже работал на Ближнем Востоке и прекрасно знает, куда попал. Да, это даже по сравнению с Венгрией выглядит шагом назад (Ребров банально выпадает из радаров), но с далеко идущими выводами следует подождать. Вполне вероятно, что это просто временная незапланированная остановка перед рывком вперед, к которому идет подготовка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
07.06.2021 в 14:50
Згоден з автором посту. Серед тих пропозицій, які були у Реброва, напевне він обрав найкращу, хоч і тимчасову. Був сильним як футболіст, зараз сильний тренер - ще дочекається свого шансу.
Ответить
+1
0
Leolion (Alicante)
07.06.2021 в 11:46
«Посредственный тренер Луиш Каштру». Не понимаю хейт автора.Человек обновлял команду, новые игроки должны притереться, их на то и покупали, тогда как Фонсека пришёл на всё хорошее, заработал репутацию и свалил. Да-да, у Каштру были лютые провалы, но были и невероятные победы. Убежден, что если ему дать собрать свой состав, он себя покажет.
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 11:33
правильно сделал бабки важнее футбола --собирай на старость
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...