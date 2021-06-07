Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Вчера, 6 июня, стало известно о том, что украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером "Аль-Айн" из ОАЭ.

По данным венгерских СМИ, годовой оклад 47-летнего специалиста составит порядка 4 миллионов евро.

Отметим, что последним местом работы Реброва был "Ференцварош", который он возглавлял с 2018 по 2021 год. Под руководством украинского тренера клуб из Будапешта выигрывал три чемпионства подряд. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Напомним, что в сезоне-2017/2018 украинский специалист руководил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.