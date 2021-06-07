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Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Наши за границей
(4 голосов)

Без работы украинский тренер долго не был

Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне

Олександр Приходько

Новина українською

Вчера, 6 июня, стало известно о том, что украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером "Аль-Айн" из ОАЭ.

По данным венгерских СМИ, годовой оклад 47-летнего специалиста составит порядка 4 миллионов евро.

Отметим, что последним местом работы Реброва был "Ференцварош", который он возглавлял с 2018 по 2021 год. Под руководством украинского тренера клуб из Будапешта выигрывал три чемпионства подряд. Также Ребров впервые за 25 лет вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Напомним, что в сезоне-2017/2018 украинский специалист руководил "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, с которым стал вице-чемпионом страны.

Читайте такжеАгент Реброва: Павелко сказал, что только Сергей может быть таким тренером сборной Украины, как Шевченко

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Index.hu

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:34
Сереженька все правильно сделал! Молодец! Через год-два вернётся тренировать Динамо.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 13:12
в Украине делать не чего когда уйдёт Шева поставят Ротаня который угробил молодёжку это протаже Павелко и Мирона --зарабатывай бабки --старики уйдут а молодёжи нет
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
07.06.2021 в 13:03
Молодца. Хозяйственный.
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0
-1


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