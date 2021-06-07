Аль-Айн пафосным видео презентовал Сергея Реброва
В лучших традициях голливудских трейлеров
Арабский "Аль-Айн" официально представил
Клуб для такого момента сделал довольно пафосное видео.
Напомним, 4-го июня украинский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым трижды стал чемпионом страны и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 21:15
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Arsenals (Днепр)
07.06.2021 в 21:23
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