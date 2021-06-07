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  4. Аль-Айн пафосным видео презентовал Сергея Реброва
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Аль-Айн пафосным видео презентовал Сергея Реброва

Наши за границей
(3 голосов)

В лучших традициях голливудских трейлеров

Аль-Айн пафосным видео презентовал Сергея Реброва

Новина українською

Арабский "Аль-Айн" официально представил нового главного тренера команды – украинца Сергея Реброва.

Клуб для такого момента сделал довольно пафосное видео.

Напомним, 4-го июня украинский специалист покинул венгерский "Ференцварош", с которым трижды стал чемпионом страны и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 21:15
чисто поехал заработать --всё правельно деньги на старость нужны а государство может дать 2000т грн или не чего 0
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Arsenals (Днепр)
07.06.2021 в 21:23
странная логика,почему у совков всегда гос-во должно дать или обязанно,самим ума заработать нехватает
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