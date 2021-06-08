Ребров подтвердил, что мог возглавить греческий АЕК
Специалист заявил, что клуб из Афинов не дождался его
Фото: facebook.com/alainfcae
Новый главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров подтвердил, что в его услугах был заинтересован греческий "АЕК".
"Я был кандидатом номер один на пост главного тренера "АЕК", но ответил, что у меня контракт с "Ференцварошем" (интервью было до подписания контракта с "Аль-Айном" – прим.).
Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого", – сказал Ребров.
Напомним, ранее была информация, что 47-летний специалист вел переговоры с "АЕК", однако никакого ответа со стороны Реброва не последовало, и в итоге греческий клуб переключился на другого тренера. Также СМИ информировали об интересе "Фенербахче" к украинскому тренеру.
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