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Ребров подтвердил, что мог возглавить греческий АЕК

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Специалист заявил, что клуб из Афинов не дождался его

Ребров подтвердил, что мог возглавить греческий АЕК

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Новый главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров подтвердил, что в его услугах был заинтересован греческий "АЕК".

"Я был кандидатом номер один на пост главного тренера "АЕК", но ответил, что у меня контракт с "Ференцварошем" (интервью было до подписания контракта с "Аль-Айном" – прим.).

Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого", – сказал Ребров.

Напомним, ранее была информация, что 47-летний специалист вел переговоры с "АЕК", однако никакого ответа со стороны Реброва не последовало, и в итоге греческий клуб переключился на другого тренера. Также СМИ информировали об интересе "Фенербахче" к украинскому тренеру.

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В статье: Сергей Ребров АЕК (Афины) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Nemzeti Sport

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