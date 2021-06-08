Ребров подтвердил, что мог возглавить греческий АЕК

Новый главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров подтвердил, что в его услугах был заинтересован греческий "АЕК".

"Я был кандидатом номер один на пост главного тренера "АЕК", но ответил, что у меня контракт с "Ференцварошем" (интервью было до подписания контракта с "Аль-Айном" – прим.).

Они ждали столько, сколько могли, но в конце концов им пришлось выбрать кого-то другого", – сказал Ребров.