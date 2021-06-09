Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, какая зарплата у него была в "Ференцвароше".

"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы добивались успеха в еврокубках. Сначала вышли в ЛЕ, потом в группу ЛЧ.

Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату", – сказал Ребров.