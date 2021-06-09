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Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой

Наши за границей
(1 голосов)

Однако прилагались бонусы за успехи в еврокубках

Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой

Фото: fradi.hu

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, какая зарплата у него была в "Ференцвароше".

"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы добивались успеха в еврокубках. Сначала вышли в ЛЕ, потом в группу ЛЧ.

Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату", – сказал Ребров.

Напомним, что ранее венгерские СМИ сообщали, сколько Ребров будет зарабатывать в "Аль-Айне".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Nemzeti Sport

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
09.06.2021 в 08:45
А какая зп была? Не знаем цифр, как можно судить. Если меньше людей ляма евро, то да, зп никакущая.
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Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 08:15
Думаю, що Сергій Ребров - людина не бідна. Тож рівень базової зарплати для нього це не про виживання, а про статусність.
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