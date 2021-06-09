Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой
Однако прилагались бонусы за успехи в еврокубках
Фото: fradi.hu
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, какая зарплата у него была в "Ференцвароше".
"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы добивались успеха в еврокубках. Сначала вышли в ЛЕ, потом в группу ЛЧ.
Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату", – сказал Ребров.
Напомним, что ранее венгерские СМИ сообщали, сколько Ребров будет зарабатывать в "Аль-Айне".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Nemzeti Sport
Популярное сейчас
- Бессмертный: Селезнев во Львове? Это что, шутка?
- Почему Криштиану Роналду не покинет Ювентус - что препятствует
- Цыганык: Шахтер отказал Арсеналу в трансфере Соломона за 20 млн евро
- Костакурта: Малиновский - украинец с Аталанты, который провел завершения сезона с постоянным прогрессом
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
09.06.2021 в 08:45
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 08:15
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...