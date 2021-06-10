  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский голкипер покинул латвийский клуб
В тренде

Украинский голкипер покинул латвийский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

Футболист защищал цвета команды полтора сезона

Украинский голкипер покинул латвийский клуб

Фото: fkrfs.lv /Автор - Nora Krevņeva Baibakova

Новина українською

Украинский голкипер Даниил Кучер покинул латвийскую команду РФШ из Риги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним украинцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футболист провел в латвийском клубе полтора сезона.

В сезоне 2020 Кучер провел 19 матчей в чемпионате Латвии, в 8 из которых отстоял на ноль, в остальных 11 пропустил 18 голов. В сезоне 2021 потерял место в стартовом составе, не сыграв за команду ни в одном матче.

Клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниил Кучер РФШ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РФШ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...