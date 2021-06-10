Украинский голкипер покинул латвийский клуб

Украинский голкипер Даниил Кучер покинул латвийскую команду РФШ из Риги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним украинцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Футболист провел в латвийском клубе полтора сезона.

В сезоне 2020 Кучер провел 19 матчей в чемпионате Латвии, в 8 из которых отстоял на ноль, в остальных 11 пропустил 18 голов. В сезоне 2021 потерял место в стартовом составе, не сыграв за команду ни в одном матче.

Клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.