Украинский голкипер покинул латвийский клуб
Футболист защищал цвета команды полтора сезона
Фото: fkrfs.lv /Автор - Nora Krevņeva Baibakova
Украинский голкипер Даниил Кучер покинул латвийскую команду РФШ из Риги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 24-летним украинцем был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Футболист провел в латвийском клубе полтора сезона.
В сезоне 2020 Кучер провел 19 матчей в чемпионате Латвии, в 8 из которых отстоял на ноль, в остальных 11 пропустил 18 голов. В сезоне 2021 потерял место в стартовом составе, не сыграв за команду ни в одном матче.
Клуб поблагодарил игрока за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
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Источник:РФШ
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