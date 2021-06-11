  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде
В тренде

Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде

Наши за границей
(1 голосов)

Белорусские источники сообщают, что контракт украинца принадлежит уже Руху из Бреста

Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде

Новина українською

Белорусский журналист Владислав Татур поделился информацией о будущем украинского полузащитника Александра Нойока.

"Александр Нойок действительно продолжит карьеру в "Рухе" из Бреста, если по нему не поступит интересное предложение.

Получается, Нойок в "Рухе" не как свободный агент? Нет. Говорят, украинский полузащитник на контракте в брестском клубе еще с зимы, а в "Оренбурге" был в аренде.

"Рух" хотел бы сохранить Нойока до конца сезона. Игрок такого профиля в опорную зону нужен команде", – написал Татур в своем телеграм-канале.

Читайте такжеНойок: Когда вернусь в Украину из России, все будет спокойно. Весь хейт остается в соцсетях

Напомним, что Нойок в сезоне-2020/21 выступал за российский "Оренбург". Провел в ФНЛ 14 матчей, результативными действиями не отмечался.

С брестским "Динамо" Нойок выигрывал Кубок и чемпионат Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Нойок Динамо (Брест) Оренбург Рух (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...