Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде
Белорусские источники сообщают, что контракт украинца принадлежит уже Руху из Бреста
Белорусский журналист Владислав Татур поделился информацией о будущем украинского полузащитника Александра Нойока.
"Александр Нойок действительно продолжит карьеру в "Рухе" из Бреста, если по нему не поступит интересное предложение.
Получается, Нойок в "Рухе" не как свободный агент? Нет. Говорят, украинский полузащитник на контракте в брестском клубе еще с зимы, а в "Оренбурге" был в аренде.
"Рух" хотел бы сохранить Нойока до конца сезона. Игрок такого профиля в опорную зону нужен команде", – написал Татур в своем телеграм-канале.
Напомним, что Нойок в сезоне-2020/21 выступал за российский "Оренбург". Провел в ФНЛ 14 матчей, результативными действиями не отмечался.
С брестским "Динамо" Нойок выигрывал Кубок и чемпионат Беларуси.
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