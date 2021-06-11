Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде

Белорусский журналист Владислав Татур поделился информацией о будущем украинского полузащитника Александра Нойока.

"Александр Нойок действительно продолжит карьеру в "Рухе" из Бреста, если по нему не поступит интересное предложение.

Получается, Нойок в "Рухе" не как свободный агент? Нет. Говорят, украинский полузащитник на контракте в брестском клубе еще с зимы, а в "Оренбурге" был в аренде.

"Рух" хотел бы сохранить Нойока до конца сезона. Игрок такого профиля в опорную зону нужен команде", – написал Татур в своем телеграм-канале.