Украинский легионер близок к возвращению в клуб из Болгарии

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун находится в Болгарии, где ведет переговоры с "Лудогорцем. Об этом пишет Het Nieuwsblad.

Отмечается, что главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук не рассчитывает на футболиста, поэтому он может покинуть бельгийский клуб.

"Гент" и "Лудогорец" уже согласовали условия возможного трансфера.

30-летний Пластун присоединился к "Генту" в 2018 году. За это время в составе бельгийского клуба украинец сыграл 87 матчей, в которых забил 4 гола и столько же сделал результативных передач. По данным Transfermarkt контракт футболиста с "Гентом" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Игорь Пластун уже играл за болгарский "Лудогорец" с 2016 по 2018 годы.