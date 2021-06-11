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Днепр-1 может вернуть Чигринского в УПЛ

Наши за границей
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(1 голосов)

У защитника заканчивается контракт с АЕКом

Днепр-1 может вернуть Чигринского в УПЛ

Новина українською

Украинский защитник Дмитрия Чигринский летом может покинуть АЕК.

Контракт игрока истекает в конце июня, и стороны пока что не пришли к соглашению по новому договору.

По информации греческого издания ENWSI, агенты игрока предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт больше чем на 1 год. К тому же дело осложняется тем, что не все кипрские клубы могут потянуть финансовые запросы игрока.

Также интерес к Чигринскому проявляет "Днепр-1", однако для 34-летнего защитника вариант с возвращением в Украину не является приоритетным.

Напомним, что Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
enwsi.gr

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
11.06.2021 в 16:47
и откуда у Березы деньги на таких игроков?))
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