Днепр-1 может вернуть Чигринского в УПЛ
У защитника заканчивается контракт с АЕКом
Украинский защитник Дмитрия Чигринский летом может покинуть АЕК.
Контракт игрока истекает в конце июня, и стороны пока что не пришли к соглашению по новому договору.
По информации греческого издания ENWSI, агенты игрока предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт больше чем на 1 год. К тому же дело осложняется тем, что не все кипрские клубы могут потянуть финансовые запросы игрока.
Также интерес к Чигринскому проявляет "
Напомним, что Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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