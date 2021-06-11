Днепр-1 может вернуть Чигринского в УПЛ

Украинский защитник Дмитрия Чигринский летом может покинуть АЕК.

Контракт игрока истекает в конце июня, и стороны пока что не пришли к соглашению по новому договору.

По информации греческого издания ENWSI, агенты игрока предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт больше чем на 1 год. К тому же дело осложняется тем, что не все кипрские клубы могут потянуть финансовые запросы игрока.

Также интерес к Чигринскому проявляет " Днепр-1 ", однако для 34-летнего защитника вариант с возвращением в Украину не является приоритетным.

Напомним, что Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В минувшем сезоне на его счету 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.