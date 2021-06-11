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Безус - лучший игрок месяца и автор лучшего гола Гента в мае

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Роман под конец чемпионата набрал отличную форму

Безус - лучший игрок месяца и автор лучшего гола Гента в мае

Новина українською

Украинский хавбек "Гента" Роман Бкзус признан лучшим игроком команды в мае.

В голосовании болельщиков "буйволов" украинец набрал подавляющее количество голосов.

Также один из голов украинца признан лучшим голом команды в мае.

Напомним, что ранее украинец был признан лучшим игроком серии плей-офф всего бельгийского первенства.

Интересно, что изначально главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал Безуса на расширенный сбор команды, однако после ударного отрезка Романа в Бельгии он не только был довызван на сбор национальной команды, но и отправился на Евро-2020.

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В статье: Роман Безус Гент
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 18:19
Молодец! Всегда выкладывается на все 100
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vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 17:53
это я про сборную украины
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vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 17:52
и почему безуса даже на замену не выпустил а яремчук постоянно в основе и не забивает
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