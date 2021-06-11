Безус - лучший игрок месяца и автор лучшего гола Гента в мае

Украинский хавбек "Гента" Роман Бкзус признан лучшим игроком команды в мае.

В голосовании болельщиков "буйволов" украинец набрал подавляющее количество голосов.

Также один из голов украинца признан лучшим голом команды в мае.

Напомним, что ранее украинец был признан лучшим игроком серии плей-офф всего бельгийского первенства.