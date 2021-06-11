Безус - лучший игрок месяца и автор лучшего гола Гента в мае
Роман под конец чемпионата набрал отличную форму
Украинский хавбек "Гента" Роман Бкзус признан лучшим игроком команды в мае.
В голосовании болельщиков "буйволов" украинец набрал подавляющее количество голосов.
Также один из голов украинца признан лучшим голом команды в мае.
Напомним, что ранее украинец был признан лучшим игроком серии плей-офф всего бельгийского первенства.
Интересно, что изначально главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал Безуса на расширенный сбор команды, однако после ударного отрезка Романа в Бельгии он не только был довызван на сбор
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 18:19
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vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 17:53
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vgolovan (полтава)
11.06.2021 в 17:52
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