Пластун вернулся в болгарский Лудогорец

Украинский защитник Игорь Пластун перешел из бельгийского "Гента" в болгарский "Лудогорец".

О деталях перехода и контракта болгарский клуб не сообщает.

Футболист сразу же прибудет на предсезонный сбор команды в Австрии.

"Очень рад вернуться в "Лудогорец". Эта команда дала мне многое. Надеюсь добиться такого же успеха. Почему бы и не большего?" – сказал Пластун.

Напомним, что именно из "Лудогорца" Пластун перешел в "Гент" в 2018 году.

За это время он сыграл за бельгийский клуб 87 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.