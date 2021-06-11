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Пластун вернулся в болгарский Лудогорец

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Украинец вернулся в команду, из которой переходил в Гент

Пластун вернулся в болгарский Лудогорец

ludogorets.com

Новина українською

Украинский защитник Игорь Пластун перешел из бельгийского "Гента" в болгарский "Лудогорец".

О деталях перехода и контракта болгарский клуб не сообщает.

Футболист сразу же прибудет на предсезонный сбор команды в Австрии.

"Очень рад вернуться в "Лудогорец". Эта команда дала мне многое. Надеюсь добиться такого же успеха. Почему бы и не большего?" – сказал Пластун.

Напомним, что именно из "Лудогорца" Пластун перешел в "Гент" в 2018 году.

За это время он сыграл за бельгийский клуб 87 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Гент
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