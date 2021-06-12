  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стали известными детали перехода Пластуна в Лудогорец
В тренде

Стали известными детали перехода Пластуна в Лудогорец

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок подписал с клубом долгосрочный контракт

Стали известными детали перехода Пластуна в Лудогорец

Новина українською

Украинец Игорь Пластун стал игроком болгарского "Лудогорца". 30-летний защитник покинул "Гент" на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.

Пластун ранее провел два сезона в "Лудогорце". Он выступал в этой команде с июля 2016 года по июль 2018-го.

"Очень рад вернуться в "Лудогорец". Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?", - сказал Пластун после возвращения в бывший клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Лудогорец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...