Стали известными детали перехода Пластуна в Лудогорец

Украинец Игорь Пластун стал игроком болгарского "Лудогорца". 30-летний защитник покинул "Гент" на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.

Пластун ранее провел два сезона в "Лудогорце". Он выступал в этой команде с июля 2016 года по июль 2018-го.