Стали известными детали перехода Пластуна в Лудогорец
Игрок подписал с клубом долгосрочный контракт
Украинец Игорь Пластун стал игроком болгарского "Лудогорца". 30-летний защитник покинул "Гент" на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт с чемпионом Болгарии.
Пластун ранее провел два сезона в "Лудогорце". Он выступал в этой команде с июля 2016 года по июль 2018-го.
"Очень рад вернуться в "Лудогорец". Эта команда дала мне многое. Надеюсь достичь такого же успеха. Почему бы и не большего?", - сказал Пластун после возвращения в бывший клуб.
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Источник:Meta-Ratings
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