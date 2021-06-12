Малиновский занял место Гомеса в Аталанте - Мнение

Журналист UA-Football Леон Вургафт в Европодкасте #1 прокомментировал прошедший сезон Руслана Малиновского в "Аталанте":

"Его сезон можно четко разделить на "до марта" и "после марта". Сначала итальянская пресса его считала одним из главных разочарований сезона, но после того, как он выдал 10 матчей подряд с голом, или ассистом, они просто в восторге, и сейчас его репутация на высоте.

Его считают одним из лучших атакующих полузащитников Лиги. Он классно раскрылся, ему удалось заменить Алехандро Гомеса. Наибольший трофей в этом сезоне для Малиновского - это не первое место по ассистам в Серии А, а то, что он полностью заменил Гомеса. Алехандро был хипстерським героем Лиги, его все обожали, все уважали и восхищались. Он ушел, а после него не только в "Аталанте", но и всей Лиге осталась дыра, и Малиновский, наконец, смог занять его место.

Концовка сезона была очень интенсивной. Он устал, потому что не привык столько играть. Мы должны помнить, что в "Аталанте" в первом сезоне, и во втором по март он играл, пожалуй, половину тех минут, которые сыграл в апреле-мае. Можно ожидать на его усталость, поэтому можно и понять его проблему в контрольных матчах.

Не очень удивит, если он не будет тянуть сборную Украины, так как он тянул "Аталанту", тем более, что в Украине нет таких форвардов, как Сапата и Муриель - те, кто способны разбрасывать всю защиту. На него давление будет выше. Если мы хотим, чтобы он сыграл успешно, чтобы он чувствовал себя уверенно, то надо оставить его в покое, дать готовиться к Евро-2020", - сказал Леон Вургафт.