Ребров: У Аль-Айна есть перспективы, это хороший выбор

Украинский тренер Сергей Ребров в интервью "Команде №1" рассказал, почему он выбрал экзотический "Аль-Айн" из ОАЭ.

— Сергей Станиславович, вы еще не комментировали свое назначение на пост главного тренера "Аль-Айна". Почему остановились именно на этом варианте?

— Потому что привык решать с командами только максимальные задачи, бороться за трофеи. "Аль-Айн" — самый титулованный клуб в ОАЭ. В минувшем сезоне он выступил не совсем удачно, занял шестое место в чемпионате, но я вижу там перспективы и считаю, что это хороший выбор. Приложу все усилия, чтобы вернуть команду на вершину турнирной таблицы.

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— Опыт, полученный в Саудовской Аравии, вам поможет?

— Надеюсь. В любом регионе работать не так просто. Думаете, в Будапеште было легко? Нет. Но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь. Кто ж знал, что ситуация сложится таким образом…

Скажу вам одно: когда ты работаешь, всегда сложно. Но я трудностей не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом поединке. Очень рад, что в этом мы сошлись с хозяином "Аль-Айна".