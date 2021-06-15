Ребров: У Аль-Айна есть перспективы, это хороший выбор
Сергей Станиславович пояснил свой экзотический выбор
Украинский тренер Сергей Ребров в интервью "Команде №1" рассказал, почему он выбрал экзотический "Аль-Айн" из ОАЭ.
— Сергей Станиславович, вы еще не комментировали свое назначение на пост главного тренера "Аль-Айна". Почему остановились именно на этом варианте?
— Потому что привык решать с командами только максимальные задачи, бороться за трофеи. "Аль-Айн" — самый титулованный клуб в ОАЭ. В минувшем сезоне он выступил не совсем удачно, занял шестое место в чемпионате, но я вижу там перспективы и считаю, что это хороший выбор. Приложу все усилия, чтобы вернуть команду на вершину турнирной таблицы.
— Опыт, полученный в Саудовской Аравии, вам поможет?
— Надеюсь. В любом регионе работать не так просто. Думаете, в Будапеште было легко? Нет. Но у нас получилось что-то выиграть, чего-то достичь. Кто ж знал, что ситуация сложится таким образом…
Скажу вам одно: когда ты работаешь, всегда сложно. Но я трудностей не боюсь и выбираю клубы с максимальными амбициями. Команды, которые хотят побеждать в каждом поединке. Очень рад, что в этом мы сошлись с хозяином "Аль-Айна".
Популярное сейчас
- В УЕФА осудили свист российских болельщиков во время акции BLM в исполнении бельгийской сборной
- Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Источник: Нойок вернется в Беларусь. В России он играл в аренде
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей