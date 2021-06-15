АЕК объявил о прекращении сотрудничества с Чигринским

Украинский защитник Дмитрий Чигринский летом покинет АЕК.

По информации официального сайта клуба, контракт с игроком не будет продлен. Текущее соглашение истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что агенты украинца предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт больше чем на 1 год. Также интерес к Чигринскому проявляет интерес "Днепр-1", однако для 34-летнего защитника вариант с возвращением в Украину не является приоритетным.