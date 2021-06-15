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АЕК объявил о прекращении сотрудничества с Чигринским

Наши за границей
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(1 голосов)

Игрок станет свободным агентом

АЕК объявил о прекращении сотрудничества с Чигринским

Новина українською

Украинский защитник Дмитрий Чигринский летом покинет АЕК.

По информации официального сайта клуба, контракт с игроком не будет продлен. Текущее соглашение истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что агенты украинца предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт больше чем на 1 год. Также интерес к Чигринскому проявляет интерес "Днепр-1", однако для 34-летнего защитника вариант с возвращением в Украину не является приоритетным.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК
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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 16:16
В Днепр-123 или Ворсклу.Неплохой защитник был в 2009 году
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 16:30
Ага, в Барселоне...
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+1
0
balamyt (Boston)
15.06.2021 в 17:28
Да в паре с Дугласом Чигринский лучше Логинова..,но он ..как и Зозуля в Украину уже не вернутся...хоть и свободные..Не тот для них уровень .... жизни..
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0
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