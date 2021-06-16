Лунин намерен остаться в Реале

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.

По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.

Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа.

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В настоящий момент голкипер находится в отпуске.

В минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что тренер "Ромы" Жозе Моуриньо делал запрос по украинцу.