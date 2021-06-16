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Лунин намерен остаться в Реале

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец счастлив в Мадриде

Лунин намерен остаться в Реале

Fly

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин намерен и дальше оставаться вторым номером в испанском клубе. Об этом пишет AS.

По информации источника, украинец не желает покидать мадридский клуб. Он хочет продолжать набираться опыта в качестве преемника Тибо Куртуа и иметь возможность выступать в Кубке Испании. Игрок счастлив в Мадриде.

Что касается "Реала", то в клубе пока еще не определились с тройкой голкиперов на будущий сезон, но там по-прежнему считают Лунина долгосрочным проектом. Если мадридцы решат отпустить 22-летнего украинца, то только с опцией обратного выкупа.

Читайте такжеСМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина

В настоящий момент голкипер находится в отпуске.

В минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что тренер "Ромы" Жозе Моуриньо делал запрос по украинцу.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Pein1986 (Алчевск)
16.06.2021 в 10:37
Аж целый матч за сезон сыграл, в котором благополучно умудрился налажать. Сидит себе на лавке, а зарплатка капает. Еще бы ему быть несчастным. Надо забывать что был такой игрок, подающий надежды. Вангую, что 2-3 года еще посидит на банке, а потом всплывет где-то в низших дивизионах Испании, или другой стране топ-5, где и проведет остаток карьеры.
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Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 10:26
Він дозалишався, що вже навіть в збірну не потрапляє.
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Динамист (Киев)
16.06.2021 в 10:25
Лунин рановато как то, для своего возраста, из спортсмена стал барыгой
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vadooo (Слатино)
16.06.2021 в 10:16
Продолжение Луниниады.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
16.06.2021 в 10:05
Неужели это новость?
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0
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