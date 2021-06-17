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СМИ: Коваленко не впечатлил Гасперини. Аталанта готова продать украинца

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Пребывание украинца в команде может оказаться очень коротким

СМИ: Коваленко не впечатлил Гасперини. Аталанта готова продать украинца

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что у хавбека были трудности в тренировочном процессе, которыми славится Гасперини. Поэтому, вероятно "Аталанта" будет рассматривать другого игрока на позицию украинца.

Гасперини не любит иметь большое количество футболистов в команде, а потому держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных тренер вряд ли станет.

По всей вероятности, бергамцы будут готовы рассмотреть возможность продажи Коваленко. Называется даже цифра 8-9 миллионов, за которые "Аталанта" рассчитывает получить за украинца.

Напомним, 25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" зимой текущего года из "Шахтера" за 600 тысяч евро. С того времени украинец лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (9)
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FC Energy (Новая Каховка)
17.06.2021 в 10:57
Даже если так, Коваленко открыт путь в Европу, Аталанта сделает кассу, все довольны... кроме Шахтёра.
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MaximSK (Киев)
17.06.2021 в 10:51
Взять практически бесплатно и продать за 8-9 млн Евро это нереально. Придется его отдавать в аренду. А Коваленко совершил глупость перейдя в такой клуб зимой, в итоге получилось что Гасперини вообще не хотел видеть его в команде.
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esckobarep (аап)
17.06.2021 в 10:44
Ну что парни, как там ваши ставки на евро? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball. ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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0
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Динамист (Киев)
17.06.2021 в 10:38
Вот это схема,как с безнала нал сделать.Палкин-Срна нехилый маркетинг придумали в клубе.
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0
0
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RockNRoLLa (IF)
17.06.2021 в 10:32
Які змі? Звідки інфа? Де хоч 0,1% конкретики? Наяху срач розводити такими дебільними статтями?
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+1
-1
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ascent (Луксор)
17.06.2021 в 10:29
Взяли на халяву, а теперь продать? Или пусть он у вас и дальше свою огромную зарплату получает или отпускайте свободным агентом.
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+1
0
C_Ballack (Днепр)
17.06.2021 в 10:25
Талант....
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0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
17.06.2021 в 10:24
в шахтер продать
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+1
0
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прикрапоразка (Житомир)
17.06.2021 в 10:22
ахахахахахаха
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+3
0


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