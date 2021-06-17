СМИ: Коваленко не впечатлил Гасперини. Аталанта готова продать украинца

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что у хавбека были трудности в тренировочном процессе, которыми славится Гасперини. Поэтому, вероятно "Аталанта" будет рассматривать другого игрока на позицию украинца.

Гасперини не любит иметь большое количество футболистов в команде, а потому держать Коваленко ради дополнительного игрока на скамейке запасных тренер вряд ли станет.

По всей вероятности, бергамцы будут готовы рассмотреть возможность продажи Коваленко. Называется даже цифра 8-9 миллионов, за которые "Аталанта" рассчитывает получить за украинца.

Напомним, 25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" зимой текущего года из "Шахтера" за 600 тысяч евро. С того времени украинец лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты.