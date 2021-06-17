Вест Хэм и Вольфсбург проявляют интерес к Яремчуку
Гент оценивает украинца в 25-30 млн евро
УАФ/Павло Кубанов
Форвард
По информации источника, "Гент" хочет выручить за Яремчука 25-30 миллионов евро,
Данную сумму может потянуть, "Вест Хэм", который в данный момент занимается поиском замены Себастьяну Аллеру, который зимой ушел в "Аякс".
Что касается "Вольфсбурга", то клуб уже готовит первое предложение по 25-летнему украинцу.
Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Calciomercato
Популярное сейчас
- Цыганков в запасе. Составы на матч Северная Македония - Украина
- Северная Македония - Украина: команды определились с цветами формы на матч
- СМИ: Коваленко не впечатлил Гасперини. Аталанта готова продать украинца
- Don Balon: Моуриньо делал запрос по Лунину – Перес не заинтересован в продаже украинского вратаря
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...