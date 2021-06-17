Вест Хэм и Вольфсбург проявляют интерес к Яремчуку

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заинтересовал английский "Вест Хэм" и немецкий "Вольфсбург", сообщает Calciomercato.

По информации источника, "Гент" хочет выручить за Яремчука 25-30 миллионов евро,

Данную сумму может потянуть, "Вест Хэм", который в данный момент занимается поиском замены Себастьяну Аллеру, который зимой ушел в "Аякс".

Что касается "Вольфсбурга", то клуб уже готовит первое предложение по 25-летнему украинцу.

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.