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Вест Хэм и Вольфсбург проявляют интерес к Яремчуку

Наши за границей
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Гент оценивает украинца в 25-30 млн евро

Вест Хэм и Вольфсбург проявляют интерес к Яремчуку

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заинтересовал английский "Вест Хэм" и немецкий "Вольфсбург", сообщает Calciomercato.

По информации источника, "Гент" хочет выручить за Яремчука 25-30 миллионов евро,

Данную сумму может потянуть, "Вест Хэм", который в данный момент занимается поиском замены Себастьяну Аллеру, который зимой ушел в "Аякс".

Что касается "Вольфсбурга", то клуб уже готовит первое предложение по 25-летнему украинцу.

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Роман Яремчук Гент Вольфсбург Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Calciomercato

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