"Для меня было честью и гордостью работать с тобой" - Лунин отреагировал на уход Рамоса

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на уход из команды защитника Серхио Рамоса.

"Спасибо, капитан. Для меня было честью и гордостью работать с тобой. Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.

Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", — написал Лунин в инстаграме.