  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Для меня было честью и гордостью работать с тобой" - Лунин отреагировал на уход Рамоса
В тренде

"Для меня было честью и гордостью работать с тобой" - Лунин отреагировал на уход Рамоса

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пожелал удачи футболисту

"Для меня было честью и гордостью работать с тобой" - Лунин отреагировал на уход Рамоса

Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на уход из команды защитника Серхио Рамоса.

"Спасибо, капитан. Для меня было честью и гордостью работать с тобой. Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.

Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", — написал Лунин в инстаграме.

Напомним, что 35-летний футболист выступал за "Реал" с 2005 года. За это время Рамос провел 671 поединок во всех турнирах, забил 101 гол и сделал 40 результативных передач.

Читайте такжеРамос расплакался во время прощальной речи перед уходом из Реала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...