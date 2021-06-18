"Для меня было честью и гордостью работать с тобой" - Лунин отреагировал на уход Рамоса
Украинец пожелал удачи футболисту
Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на уход из команды защитника Серхио Рамоса.
"Спасибо, капитан. Для меня было честью и гордостью работать с тобой. Ты – отличный пример как на поле, так и за его пределами.
Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", — написал Лунин в инстаграме.
Напомним, что 35-летний футболист выступал за "Реал" с 2005 года. За это время Рамос провел 671 поединок во всех турнирах, забил 101 гол и сделал 40 результативных передач.
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Источник:Instagram
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