  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко не останется в Вест Хэме после завершения контракта
В тренде

Ярмоленко не останется в Вест Хэме после завершения контракта

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Мало игровой практики

Ярмоленко не останется в Вест Хэме после завершения контракта

Фото - PA Sport

Новина українською

Вингер Национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет продлевать контракт с лондонским "Вест Хэмом". Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Текущее соглашение действительно до лета 2022-го года. Пока неизвестно, Андрей покинет клуб через сезон, или "молотобойцы" продадут игрока в ближайшее трансферное окно, однако он точно не останется в составе "Вест Хэма".

В прошлом сезоне на счету Ярмоленко всего 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе.

Несмотря на отсутствие игровой практики Ярмоленко все равно продолжает феерить за сборную Украины, дважды отличившись в двух стартовых матчах Евро-2020.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинском в 4 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...