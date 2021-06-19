Ярмоленко не останется в Вест Хэме после завершения контракта

Вингер Национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не будет продлевать контракт с лондонским "Вест Хэмом". Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Текущее соглашение действительно до лета 2022-го года. Пока неизвестно, Андрей покинет клуб через сезон, или "молотобойцы" продадут игрока в ближайшее трансферное окно, однако он точно не останется в составе "Вест Хэма".

В прошлом сезоне на счету Ярмоленко всего 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Лишь однажды Андрей выходил на поле в основном составе.

Несмотря на отсутствие игровой практики Ярмоленко все равно продолжает феерить за сборную Украины, дважды отличившись в двух стартовых матчах Евро-2020.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинском в 4 млн евро.