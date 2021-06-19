Чигринский: АЕК дал мне многое. Спасибо на все!

Украинец Дмитрий Чигринский дал комментарий после ухода из греческого АЕК:

"Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владельца АЕК) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.

Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все", – сказал Дмитрий.