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Чигринский: АЕК дал мне многое. Спасибо на все!

Наши за границей
(4 голосов)

Игрок поблагодарил свой бывший клуб

Чигринский: АЕК дал мне многое. Спасибо на все!

Новина українською

Украинец Дмитрий Чигринский дал комментарий после ухода из греческого АЕК:

"Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владельца АЕК) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.

Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все", – сказал Дмитрий.

Украинец играл за АЕК с 2016 по 2021 год. За греческую команду он забил 5 мячей и сделал 2 ассиста в 126 матчах. Чигринский вместе с АЕКом становился чемпионом Греции в 2018 году.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Источник:
sdna.gr

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
19.06.2021 в 17:11
В МКГ?
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