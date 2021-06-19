Чигринский: АЕК дал мне многое. Спасибо на все!
Игрок поблагодарил свой бывший клуб
Украинец Дмитрий Чигринский дал комментарий после ухода из греческого АЕК:
"Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса (владельца АЕК) за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.
Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все", – сказал Дмитрий.
Украинец играл за АЕК с 2016 по 2021 год. За греческую команду он забил 5 мячей и сделал 2 ассиста в 126 матчах. Чигринский вместе с АЕКом становился чемпионом Греции в 2018 году.
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Источник:sdna.gr
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Просто Толик (Одесса)
19.06.2021 в 17:11
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