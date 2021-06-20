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СМИ: Милан ведет переговоры на счет трансфера Яремчука

Наши за границей
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(3 голосов)

Итальянцы предлагают меньше, чем хочет "Гент"

СМИ: Милан ведет переговоры на счет трансфера Яремчука

uefa.com

Новина українською

Нападающий Национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук продолжает находиться на радарах европейских клубов. На этот раз им заинтересовался "Милан". Технический директор клуба Паоло Мальдини ведет переговоры с "буйволами”. Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Якобоне.

"Росонери" предлагают 15-16 миллионов евро за нападающего. Возможен вариант с арендой Яремчука за 3 млн.

Отмечается, что трансфер может состояться при поддержке наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который в 1999-2006 гг, и 2008-2009 гг выступал за "Милан".

Ранее сообщалось, что "Гент" хочет выручить за украинца от 20 до 30 млн евро.

В прошлом сезоне на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах во всех турнирах за бельгийскую команду. Напомним, что нападающий зимой продлил контракт с "буйволами" до лета 2025 года.

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В статье: Роман Яремчук Милан Гент
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Комментарии (7)
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Джин Тоник (R)
20.06.2021 в 13:24
Жаль его Александрия отпустила,такой игрок не помешал бы.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
20.06.2021 в 13:32
Олександрії дійсно не завадив би. А от Динамо-то він нащо? В Динамо є Бєсєдін!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.06.2021 в 13:48
В Александрии не было специалистов сделать его таким...
Ответить
0
0
avatar
genpet (Николаев)
20.06.2021 в 13:23
Хотелось бы, Роман растет как игрок, почувствовал жажду гола, переход в топ чемпионат сделает его ещё выше по уровню профессионализма
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+1
0
ratio (Дн-жинск)
20.06.2021 в 13:13
Надо положить итальянцам парочку и цена подымется)
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.06.2021 в 13:07
Уровень реализации, увы, все также на уровне чемпионатов Бельгии, Голландии и т.п, за пределами топ 5. Все всем остальном очень продуктивный, полезный игрок.
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+1
-1
Камонплей
20.06.2021 в 13:35
По сезону так, по поточному турніру значно краще і загалом серед найкращих. Матч з Австрією буде добрим лакмусом.
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0
0


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