СМИ: Милан ведет переговоры на счет трансфера Яремчука
Итальянцы предлагают меньше, чем хочет "Гент"
uefa.com
Нападающий Национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук продолжает находиться на радарах европейских клубов. На этот раз им заинтересовался "Милан". Технический директор клуба Паоло Мальдини ведет переговоры с "буйволами”. Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Якобоне.
"Росонери" предлагают 15-16 миллионов евро за нападающего. Возможен вариант с арендой Яремчука за 3 млн.
Отмечается, что трансфер может состояться при поддержке наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который в 1999-2006 гг, и 2008-2009 гг выступал за "Милан".
Ранее сообщалось, что "Гент" хочет выручить за украинца от 20 до 30 млн евро.
В прошлом сезоне на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах во всех турнирах за бельгийскую команду. Напомним, что нападающий зимой продлил контракт с "буйволами" до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020
- Шевченко: Малиновский слева - один из вариантов, который мы можем использовать
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Украинский футболист принял участие в ролике в знак поддержки Кристиана Эриксена
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО