СМИ: Милан ведет переговоры на счет трансфера Яремчука

Нападающий Национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук продолжает находиться на радарах европейских клубов. На этот раз им заинтересовался "Милан". Технический директор клуба Паоло Мальдини ведет переговоры с "буйволами”. Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Якобоне.

"Росонери" предлагают 15-16 миллионов евро за нападающего. Возможен вариант с арендой Яремчука за 3 млн.

Отмечается, что трансфер может состояться при поддержке наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который в 1999-2006 гг, и 2008-2009 гг выступал за "Милан".

Ранее сообщалось, что "Гент" хочет выручить за украинца от 20 до 30 млн евро.

В прошлом сезоне на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах во всех турнирах за бельгийскую команду. Напомним, что нападающий зимой продлил контракт с "буйволами" до лета 2025 года.