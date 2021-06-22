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Украинский хавбек Ткачук перешел в Лиепаю

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Детали контракта не сообщаются

Украинский хавбек Ткачук перешел в Лиепаю

Фото: instagram.com/fkliepaja

Новина українською

Украинский полузащитник Юрий Ткачук стал игроком "Лиепаи".

Детали контрактного соглашения не сообщаются.

Последним клубом 26-летнего футболиста был "Вентспилс", за который он выступал с февраля текущего года. За это время украинец сыграл 11 матчей и сделал три результативные передачи.

Также Ткачук известен по выступлениям за "Металлист", "Рух", "Карпаты", "Атлетико Мадрид Б", "Мелилью" и эстонскую "Левадию".

Добавим, что на данный момент "Лиепая" занимает 4-е место в чемпионате Латвии, набрав 22 балла.

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В статье: Юрий Ткачук Лиепая
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