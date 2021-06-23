ВИДЕО, как украинец отметился забитым голом в азиатской Лиге чемпионов
Борис Тащи открыл счет в матче
Пхохан Стілерс/Автор невідомий
Украинский нападающий "Пхохан Стилерс" Борис Тащи отметился забитым мячом в ворота "Ратчабури" из Тайланда в матче азиатской Лиги чемпионов.
Футболист забил гол на 11-й минуте, открыв счет в поединке.
Отметим, что команда украинца победила со счетом 2:0.
В новом сезоне 27-летний хавбек отметился голом и ассистом в 15 матчах корейского чемпионата.
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Источник:Tribuna
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