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ВИДЕО, как украинец отметился забитым голом в азиатской Лиге чемпионов

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Борис Тащи открыл счет в матче

ВИДЕО, как украинец отметился забитым голом в азиатской Лиге чемпионов

Пхохан Стілерс/Автор невідомий

Новина українською

Украинский нападающий "Пхохан Стилерс" Борис Тащи отметился забитым мячом в ворота "Ратчабури" из Тайланда в матче азиатской Лиги чемпионов.

Футболист забил гол на 11-й минуте, открыв счет в поединке.

Отметим, что команда украинца победила со счетом 2:0.

В новом сезоне 27-летний хавбек отметился голом и ассистом в 15 матчах корейского чемпионата.

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В статье: Борис Тащи Пхохан Стилерс (Южная Корея)
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Источник:
Tribuna

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