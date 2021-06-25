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Стало известно, в какой клуб может перейти Коваленко

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец может сменить клубную прописку

Стало известно, в какой клуб может перейти Коваленко

Фото: soccernews.ru

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко летом скорее всего покинет Бергамо. Об этом пишет Tutto Atalanta.

Ранее сообщалось, что украинец не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. 25-летнему футболисту не удалось зарекомендовать себя в основном составе команды.

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Отмечается, что в услугах украинца заинтересована "Болонья". Речь может зайти как об аренде футболиста на один сезон, так и полноценном переходе, который позволит "бергамцем" даже заработать. Так как в Италию Виктор перешел из "Шахтера" за полгода до истечения контракта с донецким клубом всего за 600 тысяч евро.

По информации источника, средства на Коваленко "Болонья" может выручить от переезда японского легионера Такэхиро Томиясу в "Интер", который серьезно интересуется этим игроком.

Напомним, 25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" зимой текущего года. С того времени украинец лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Tutto Atalanta

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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 11:46
На Євро він був би найкращим, як от Марлос зараз.
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+3
-7
aleks68
25.06.2021 в 12:10
и как ваше бревно беседин,"звезда"миколенко и прочая динамовская гниль.прикрой вонючее е.....о шавка суркиса
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+4
-4
Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 12:17
крисчанин, ти радій за рашку.
+3
-2
aleks68
25.06.2021 в 12:26
ещё одно .....?
+1
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 12:30
Це ти я краз і є ахметівська шавка, точніше цеповий пес. До суркіса (якого з них?) я не маю ніякого відношення...
+1
-1
Gafan777 (Каменка)
25.06.2021 в 12:21
лучше вспомни от этого бревна победный гол на последней минуте в ворота твоих любимых полупижонов. а всё остальное то такэ
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.06.2021 в 12:29
Крім цього пабєдного на 90+3 та його матюків, за які він не поніс ніякої відповідальності (бо кріт) за років 5-6 й пригадати нічого. А ж Пенісов його коронував свого часу вище Шеви та Блохіна у свої роки)))
+1
-2
vukic (Odessa)
25.06.2021 в 11:42
Як вітя брівнєнко міг не вразити?
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+4
-3
1395816 (Харьков)
25.06.2021 в 11:39
Такая комбинейшин была запланированной, иначе кому он вообще нужен!!!
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+5
-1
Kristo (Львов)
25.06.2021 в 11:29
А как за три минуты игрового времени можно впечатлить тренера?? Или не знали, кого покупали? Странно все это
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+7
0


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