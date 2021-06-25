Стало известно, в какой клуб может перейти Коваленко

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко летом скорее всего покинет Бергамо. Об этом пишет Tutto Atalanta.

Ранее сообщалось, что украинец не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. 25-летнему футболисту не удалось зарекомендовать себя в основном составе команды.

Отмечается, что в услугах украинца заинтересована "Болонья". Речь может зайти как об аренде футболиста на один сезон, так и полноценном переходе, который позволит "бергамцем" даже заработать. Так как в Италию Виктор перешел из "Шахтера" за полгода до истечения контракта с донецким клубом всего за 600 тысяч евро.

По информации источника, средства на Коваленко "Болонья" может выручить от переезда японского легионера Такэхиро Томиясу в "Интер", который серьезно интересуется этим игроком.

Напомним, 25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" зимой текущего года. С того времени украинец лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты.