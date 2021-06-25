Стало известно, в какой клуб может перейти Коваленко
Украинец может сменить клубную прописку
Фото: soccernews.ru
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко летом скорее всего покинет Бергамо. Об этом пишет Tutto Atalanta.
Ранее сообщалось, что украинец не впечатлил главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. 25-летнему футболисту не удалось зарекомендовать себя в основном составе команды.
Отмечается, что в услугах украинца заинтересована "Болонья". Речь может зайти как об аренде футболиста на один сезон, так и полноценном переходе, который позволит "бергамцем" даже заработать. Так как в Италию Виктор перешел из "Шахтера" за полгода до истечения контракта с донецким клубом всего за 600 тысяч евро.
По информации источника, средства на Коваленко "Болонья" может выручить от переезда японского легионера Такэхиро Томиясу в "Интер", который серьезно интересуется этим игроком.
Напомним, 25-летний Коваленко перешел в "Аталанту" зимой текущего года. С того времени украинец лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты.
Популярное сейчас
- Одному из клубов Первой лиги не выдали аттестат на новый сезон
- Динамо провело тренировку под руководством Луческу
- Клейтон: Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами
- Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче против Австрии
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО