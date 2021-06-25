The Athletic: Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэм" готов расстаться с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения других клубов по украинцу, который и сам ранее высказывал недовольство своей ролью в команде.

Отметим, что контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2022 года.

Кроме того, английский клуб намерен расстаться с Фелипе Андерсоном, Шанде Силвой и Уинстоном Ридом.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ярмоленко за "Вест Хэм" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Добавим также, что вингер отличился двумя гола и одним ассистом за сборную Украины на Евро-2020 и и вышел с ней в плей-офф турнира, где предстоит встретиться с командой Швеции.