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The Athletic: Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Украинец может сменить клуб этим летом

The Athletic: Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" готов расстаться с вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения других клубов по украинцу, который и сам ранее высказывал недовольство своей ролью в команде.

Отметим, что контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2022 года.

Кроме того, английский клуб намерен расстаться с Фелипе Андерсоном, Шанде Силвой и Уинстоном Ридом.

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Напомним, что в сезоне 2020/21 Ярмоленко за "Вест Хэм" во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

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Добавим также, что вингер отличился двумя гола и одним ассистом за сборную Украины на Евро-2020 и и вышел с ней в плей-офф турнира, где предстоит встретиться с командой Швеции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (13)
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Рівнянин (Рівне)
25.06.2021 в 15:51
Динамо, він підсилив би конкретно! Це вам не якісь там чумазі Педриньї з Марлонами!
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0
0
gaston29
25.06.2021 в 15:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Камонплей
25.06.2021 в 15:12
test
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0
0
Камонплей
25.06.2021 в 15:11
Виступ на Євро доводить, що Андрію ще зарано повертатись в базар-лігу.
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+2
0
dmitroj88
25.06.2021 в 15:06
В Европе голы Говерлам и Македониям не оценили...
Ответить
+1
-2
10 (Феодосия)
25.06.2021 в 15:07
А Нидерландам?
Ответить
0
0
dmitroj88
25.06.2021 в 15:09
Да дурак влетел, Васька Кобин вон вообще с центра как-то положил красавца, но это же не делает его хорошим футболистом...
0
0
Рівнянин (Рівне)
25.06.2021 в 15:48
Якщо слідувати твоїй логіці,то Шик забив мабуть найдурнуватіший гол з центру поля.А між тим,він швидше за все буде визнано найкращим на Євро.
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0
0
10 (Феодосия)
25.06.2021 в 15:05
Лучший вариант - аренда на сезон в любой клуб, который сможет платить ему его зарплату, а через год в ДК, на позицию центрфорварда!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.06.2021 в 14:55
О, вже продати, а то була інфа, що відпустять як вільного.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.06.2021 в 14:19
Кому надо хрусталь?
Ответить
+3
-8
Дядько Петро (Волинь)
25.06.2021 в 14:16
Суркісу не треба жлобитись а підписати ярмолу.
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.06.2021 в 14:03
Вопрос вот только куда. Хотелось бы конечно чтобы он поиграл где-то в Европе в клубе середняке . Но и в Динамо сойдёт.
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+3
-2


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