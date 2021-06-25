Василий Кравец близок к переходу в хихонский Спортинг
Переговоры находятся на продвинутой стадии
Украинский защитник Василий Кравец близок к переходу в хихонский "Спортинг", который выступает в Сегунде.
Речь идет об аренде с правом выкупа.
Также отмечается, что переговоры находятся на финальной стадии.
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Напомним, что 23-летний Кравец, права на которого принадлежат "Леганесу", прошлый сезоне провел в аренде в польском "Лехе", где провел 18 матчей в чемпионате Польши.
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Источник:Бомбардир
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