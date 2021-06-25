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Василий Кравец близок к переходу в хихонский Спортинг

Наши за границей
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Переговоры находятся на продвинутой стадии

Василий Кравец близок к переходу в хихонский Спортинг

Новина українською

Украинский защитник Василий Кравец близок к переходу в хихонский "Спортинг", который выступает в Сегунде.

Речь идет об аренде с правом выкупа.

Также отмечается, что переговоры находятся на финальной стадии.

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Напомним, что 23-летний Кравец, права на которого принадлежат "Леганесу", прошлый сезоне провел в аренде в польском "Лехе", где провел 18 матчей в чемпионате Польши.

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В статье: Спортинг (Хихон) Леганес Василий Кравец
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Источник:
Бомбардир

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