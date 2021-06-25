Коваленко намерен начать подготовку к новому сезону в составе Аталанты

Итальянская " Аталанта " подготовку к новому сезону планирует начать 12 июля.

При этом, несмотря на сообщения в итальянских СМИ о том, что украинец заинтересовал "Болонью", сам Виктор Коваленко к этой дате планирует вернуться в Бергамо и начать подготовку к новому сезону. Правда, на данный момент футболист еще полностью не восстановился после травмы (частичный разрыв задней поверхности бедра), однако находясь в отпуске, ведет активную работу и рассчитывает вернуться в строй новой команды как можно скорее.

По имеющееся информации "Аталанта", выкупая у "Шахтера" Коваленко минувшей зимой, специально отводила на адаптацию для футболиста полгода. Впрочем, после открытия трансферного рынка нельзя исключать, что к любому игроку "Аталанты", включая Виктора Коваленко, может возникнуть серьезный интерес со стороны других команд.

Напомним, что Виктор Коваленко после перехода в "Аталанту" лишь раз выходил на поле в матче Серии А, сыграв три минуты в матче против "Вероны".