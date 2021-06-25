Яремчук попал в сферу внимания клуба из Бундеслиги

Немецкий " Вольфсбур г" проявляет интерес к форварду "Гента" и сборной Украины Роману Яремчуку.

Существует вероятность, что главный бомбардир команды прошлого сезона Ваут Вегхорст будет продан, и поэтому клуб начал подыскивать ему потенциальную замену.

Пока что у немцев есть несколько вариантов, одним из которых и является Яремчук.

Официального предложения "Вольфсбург" пока что "Генту" не делал.

Напомним, что в сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за "Гент" во всех турнирах.