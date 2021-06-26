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Известно, за сколько Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Андрей не нужен Мойесу

Известно, за сколько Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" готов продать Андрея Ярмоленко уже этим летом. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не заинтересован в услугах украинца из-за травматичности.

Англичане готовы будут отпустить Андрея за 5 млн евро. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до 2022-го года.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 31-летний вингер принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football London

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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
26.06.2021 в 19:54
Я думаю вони його і безкоштовно віддадуть але якщо шведам двушку положить то 10ку будуть просити)
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.06.2021 в 19:37
В статье - опечатка. Не "продать", а "отдать в хорошие руки, 5 млн евро прилагается".
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+1
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 19:55
Дороже чем с трамваем.
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.06.2021 в 20:01
Ярмоленко, допустим, картошку у тебя на огороде копать может, но трамвай-то тебе зачем?
0
0
Дядько Петро (Волинь)
26.06.2021 в 19:18
так по словах журналшлюшок хотіли віддати безкошвно? Що змінилось?
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0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 19:43
2 голи на Євро...
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+1
0


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