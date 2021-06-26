Известно, за сколько Вест Хэм готов продать Ярмоленко
Андрей не нужен Мойесу
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Лондонский "Вест Хэм" готов продать Андрея Ярмоленко уже этим летом. Об этом сообщает Football London.
По информации источника, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не заинтересован в услугах украинца из-за травматичности.
Англичане готовы будут отпустить Андрея за 5 млн евро. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до 2022-го года.
В прошедшем сезоне чемпионата Англии 31-летний вингер принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.
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Источник:Football London
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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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Дядько Петро (Волинь)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 19:43
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