Известно, за сколько Вест Хэм готов продать Ярмоленко

Лондонский "Вест Хэм" готов продать Андрея Ярмоленко уже этим летом. Об этом сообщает Football London.

По информации источника, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес не заинтересован в услугах украинца из-за травматичности.

Англичане готовы будут отпустить Андрея за 5 млн евро. Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" действует до 2022-го года.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 31-летний вингер принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.