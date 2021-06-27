Ризерспор попрощался с Морозюком

Украинский защитник Николай Морозюк больше не является игроком "Ризерспора". Клуб расстался с ним на своем официальном сайте и пожелал удачи.

Морозюк присоединился к команде на полноценной основе летом 2019-го, подписав контракт на два сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев. Правда, стороны не воспользовались последним пунктом и решили не сотрудничать в дальнейшем. Также в сезоне 2018/2019 гг. Николай играл в "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо".

Всего за три года футболист провел за турецкий коллектив 74 матча, записав в свой актив один гол и восемь ассистов.