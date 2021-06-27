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Ризерспор попрощался с Морозюком

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Футболист больше не в турецкой команде

Ризерспор попрощался с Морозюком

Різерспор/Автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник Николай Морозюк больше не является игроком "Ризерспора". Клуб расстался с ним на своем официальном сайте и пожелал удачи.

Морозюк присоединился к команде на полноценной основе летом 2019-го, подписав контракт на два сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев. Правда, стороны не воспользовались последним пунктом и решили не сотрудничать в дальнейшем. Также в сезоне 2018/2019 гг. Николай играл в "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо".

Всего за три года футболист провел за турецкий коллектив 74 матча, записав в свой актив один гол и восемь ассистов.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе)
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Источник:
Ризеспор

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Комментарии (4)
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RedBlack (Rivne)
27.06.2021 в 14:28
Нічого страшного, з таким виглядом в Блекстар заберуть і треки придумають)))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
27.06.2021 в 14:21
Теперь можно и в сборную.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
27.06.2021 в 14:13
17 матчей за 3 года?
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+1
0
Федотов Артем (Харьков)
27.06.2021 в 13:52
он уже но турка похож.оставайся там
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0
0


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