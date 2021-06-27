Ризерспор попрощался с Морозюком
Футболист больше не в турецкой команде
Різерспор/Автор невідомий
Украинский защитник Николай Морозюк больше не является игроком "Ризерспора". Клуб расстался с ним на своем официальном сайте и пожелал удачи.
Морозюк присоединился к команде на полноценной основе летом 2019-го, подписав контракт на два сезона с возможностью продления еще на 12 месяцев. Правда, стороны не воспользовались последним пунктом и решили не сотрудничать в дальнейшем. Также в сезоне 2018/2019 гг. Николай играл в "Ризеспор" на правах аренды из киевского "Динамо".
Всего за три года футболист провел за турецкий коллектив 74 матча, записав в свой актив один гол и восемь ассистов.
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