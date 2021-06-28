Зарплата Коваленко в Аталанте в два раза больше, чем в Шахтере

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о том, как покидал "Шахтер".

- "Шахтер" тебе предложил новый контракт на более низких условиях?

– Неправда. Мы разговаривали, но ни разу о деньгах не говорили с "Шахтером". Мы говорили с Палкиным. Все-таки я воспитанник, очень много поиграл в этом клубе. Но это больше мое решение было. Я думал до последнего – или оставаться в "Шахтере", или серьезно решил, что хочу попробовать себя в Италии.

Знал, что "Аталанта" смотрит за мной. Понимал, что хочу себя попробовать. У меня не будет второго шанса, мне кажется, если бы я подписал с "Шахтером" контракт. Я бы жалел потом, что не попробовал себя в Европе.

Была еще "Бенфика". Но они меня хотели бесплатно забрать. Я подумал, посидел, с Шаблием тоже переговорили, решил, что хочу в "Аталанту.

Зарплата? Нормальная, на жизнь хватает. Но побольше, чем в Шахтере, раза в два. Но я не самый высокооплачиваемый игрок "Аталанты". Не спрашивал, какие у остальных зарплаты", - рассказал Коваленко.