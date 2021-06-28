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Зарплата Коваленко в Аталанте в два раза больше, чем в Шахтере

Наши за границей
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(1 голосов)

Украинец перебрался в Италию, хотя им также интересовалась "Бенфика"

Зарплата Коваленко в Аталанте в два раза больше, чем в Шахтере

Скриншот: ОТДУШИВДУШУ

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о том, как покидал "Шахтер".

- "Шахтер" тебе предложил новый контракт на более низких условиях?

– Неправда. Мы разговаривали, но ни разу о деньгах не говорили с "Шахтером". Мы говорили с Палкиным. Все-таки я воспитанник, очень много поиграл в этом клубе. Но это больше мое решение было. Я думал до последнего – или оставаться в "Шахтере", или серьезно решил, что хочу попробовать себя в Италии.

Знал, что "Аталанта" смотрит за мной. Понимал, что хочу себя попробовать. У меня не будет второго шанса, мне кажется, если бы я подписал с "Шахтером" контракт. Я бы жалел потом, что не попробовал себя в Европе.

Была еще "Бенфика". Но они меня хотели бесплатно забрать. Я подумал, посидел, с Шаблием тоже переговорили, решил, что хочу в "Аталанту.

Зарплата? Нормальная, на жизнь хватает. Но побольше, чем в Шахтере, раза в два. Но я не самый высокооплачиваемый игрок "Аталанты". Не спрашивал, какие у остальных зарплаты", - рассказал Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (3)
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makernew (Alexandriya - Kiev)
28.06.2021 в 13:18
Найдорожчий полірувальник лавок в чемпіонаті італії....
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.06.2021 в 13:17
И это при том, что человек не играет от слова вообще. А потом мы удивляемся что от сборной толку нет. А зачем напрягаться если деньги и так капают?
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+1
0
свалява city (свалява)
28.06.2021 в 12:51
Так звідки знаєш що не більше всіх заробляєш,ти ж не питав?
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+5
-1


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