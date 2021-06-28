Жена Малиновского: Сказала Руслану, что больше не хочу никуда переезжать

Жена Руслана Малиновского, Роксана поделилась эмоциями от пребывания в Бергамо.

"Сказала Руслану, что больше не хочу переезжать. Бергамо мне напоминает Севастополь – город, где мы познакомились. Тихо и много зелени.

Собираюсь открыть ателье в Бергамо. У нас здесь появилось много друзей. Люди в Бергамо фантастические.

Мне было бы жаль, если бы хотя бы одна из сборных – Украины и Италии – вылетела в 1/8 финала Евро. У нас очень молодая команда, как и Италия. К тому же Руслан играет на другой позиции, не такой, как в "Аталанте".

У нас есть намного больше шансов в матче против Швеции (чем против Италии). Дома с мужем всегда говорю о футболе, поэтому Андрей Шевченко называет меня боссом", – приводит слова Малиновской Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport.