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Жена Малиновского: Сказала Руслану, что больше не хочу никуда переезжать

Наши за границей
(2 голосов)

В Бергамо Роксана планирует открыть ателье

Жена Малиновского: Сказала Руслану, что больше не хочу никуда переезжать

Новина українською

Жена Руслана Малиновского, Роксана поделилась эмоциями от пребывания в Бергамо.

"Сказала Руслану, что больше не хочу переезжать. Бергамо мне напоминает Севастополь – город, где мы познакомились. Тихо и много зелени.

Собираюсь открыть ателье в Бергамо. У нас здесь появилось много друзей. Люди в Бергамо фантастические.

Мне было бы жаль, если бы хотя бы одна из сборных – Украины и Италии – вылетела в 1/8 финала Евро. У нас очень молодая команда, как и Италия. К тому же Руслан играет на другой позиции, не такой, как в "Аталанте".

У нас есть намного больше шансов в матче против Швеции (чем против Италии). Дома с мужем всегда говорю о футболе, поэтому Андрей Шевченко называет меня боссом", – приводит слова Малиновской Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport.

Читайте также"Просто сидеть дома - это не обо мне": Роксана Малиновская рассказала о своем ателье Mali в Бергамо
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В статье: Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (9)
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Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 16:59
Пока Малиновскис только пенальти не забил и всё.Вообще не важно где он собрался жить.За Сборную он не топ-игрок.
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underground2712
28.06.2021 в 16:36
Зустріч двох вболівальників.-ти знаєш в Бергамо відкривається нове ательє.- звідки ти взяв такі чудові і важливі новини.-прочитав на ua-footbal.
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
28.06.2021 в 16:26
Шкода, що в Бергамо я не був, тільки пощастило з Болонья, Брешія, але ж впевнений, що накаЦаплений смітник, під назвою Севастополь, навряд чи можна порівнювати з містом клубу Аталанта.
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football_soccer (Украина)
28.06.2021 в 16:22
в свое время Шева поперся с Милана в Челси . Ну ок, заработал еще больше денег и связей, но закончил со статусом мировой суперзвезды футбола. Послушал жену называется.
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Acsakal (Kharkov)
28.06.2021 в 16:16
Вона вже розповідала в інтервью, що після закінчення карєри чоловіка хоче залишитися в Бергамо на постійно. Тому її компліменти Італії, Бергамо та Севастополю не дивують. Питання лише в одному: хто зі складу збірної України готовий битися за честь саме України, а не Аталанти, Бергамо, Севастополя, Манчестера, Лондона, Генка...
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
28.06.2021 в 16:11
дуже важлива новина! (ніт)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.06.2021 в 15:36
Парню карьеру портить начнет?
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+1
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trafalgar (Запорожье)
28.06.2021 в 15:34
тогда если русика позовут в тот же интер ,оставайся сама в Бергамо
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+3
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clear (Haifa)
28.06.2021 в 15:48
От Милана до Бергамо всего 50 км. Можно остаться. Да и до Турина 180, терпимо. Так что есть куда переходить.
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