19-летний украинец подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном
Минувший сезон он провел с молодежной командой
Фото:perthstjohnstonefc.co.uk
19-летний украинский полузащитник Максим Кучерявый продлил контракт с шотландским клубом "Сент-Джонстон" из города Перт.
Срок действия контракта - три года.
Минувший сезон украинец провел в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На футболиста теперь рассчитывают и в основной команде. Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.
Напомним, что "Сент-Джонстон" стал 6-м в прошлом сезоне чемпионата Шотландии.
"Все в клубе заставили почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился.
Я очень рад получить контракт на три года. Это захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол.
Очень обнадеживает, а также вселяет уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я могу", – прокомментировал Кучерявый.
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