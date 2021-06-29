19-летний украинец подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном

19-летний украинский полузащитник Максим Кучерявый продлил контракт с шотландским клубом "Сент-Джонстон" из города Перт.

Срок действия контракта - три года.

Минувший сезон украинец провел в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На футболиста теперь рассчитывают и в основной команде. Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.

Напомним, что "Сент-Джонстон" стал 6-м в прошлом сезоне чемпионата Шотландии.