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19-летний украинец подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном

Наши за границей
(2 голосов)

Минувший сезон он провел с молодежной командой

19-летний украинец подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном

Фото:perthstjohnstonefc.co.uk

Новина українською

19-летний украинский полузащитник Максим Кучерявый продлил контракт с шотландским клубом "Сент-Джонстон" из города Перт.

Срок действия контракта - три года.

Минувший сезон украинец провел в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На футболиста теперь рассчитывают и в основной команде. Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.

Напомним, что "Сент-Джонстон" стал 6-м в прошлом сезоне чемпионата Шотландии.

"Все в клубе заставили почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился.

Я очень рад получить контракт на три года. Это захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол.

Очень обнадеживает, а также вселяет уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я могу", – прокомментировал Кучерявый.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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Источник:
ФК Сент-Джонстон

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 10:14
Украина проморгали пацана
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