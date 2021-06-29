Швед - о своем будущем: Селтик и Мехелен никак не могут договориться

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед рассказал, что не знает где проведет следующий сезон.

– Где продолжите карьеру – в "Мехелене" или "Селтике"?

– Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.

– А вы где хотели бы играть?

– Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.

Напомним, что аренда 23-летнего украинца в "Мехелене" истекает 30 июня, а контракт с "Селтиком" рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне за бельгийский клуб Швед провел 24 матча, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. В 3 поединках за "Селтик" отметился 1 забитым мячом.