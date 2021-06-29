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Швед - о своем будущем: Селтик и Мехелен никак не могут договориться

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец ждет решения клубов

Швед - о своем будущем: Селтик и Мехелен никак не могут договориться

Новина українською

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед рассказал, что не знает где проведет следующий сезон.

– Где продолжите карьеру – в "Мехелене" или "Селтике"?

– Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.

– А вы где хотели бы играть?

– Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.

Напомним, что аренда 23-летнего украинца в "Мехелене" истекает 30 июня, а контракт с "Селтиком" рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне за бельгийский клуб Швед провел 24 матча, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. В 3 поединках за "Селтик" отметился 1 забитым мячом.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:02
Шведа негайно у збірну! Й виставити проти шведів.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 14:16
Сміх сміхом, та збірній він би зараз пригодився. З фланговими півзахисниками у нас не дуже на Євро. Але місце Жоріка Судакова нєзиблємо
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:19
А у Шахтарі Солігорськ є такий Р.Дебелко. Негайно, негайно у збірну...
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:22
Так ахметка повісив на цього Судакова ярлик з багатьма нулями. Розкручують як свого часу Коваленка та пізніше Мудрика. А на виході поки що пшик. Все одно ніггерів пачками закуповує.
0
-1


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