Швед - о своем будущем: Селтик и Мехелен никак не могут договориться
Украинец ждет решения клубов
Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед рассказал, что не знает где проведет следующий сезон.
– Где продолжите карьеру – в "Мехелене" или "Селтике"?
– Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.
– А вы где хотели бы играть?
– Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.
Напомним, что аренда 23-летнего украинца в "Мехелене" истекает 30 июня, а контракт с "Селтиком" рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне за бельгийский клуб Швед провел 24 матча, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи. В 3 поединках за "Селтик" отметился 1 забитым мячом.
Читайте такжеШвед заявил о своем желании остаться в Мехелене
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Tribuna
Популярное сейчас
- Швеция - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020
- Три пары 1/4 известны, ждем Украину. Сетка плей-офф Евро-2020
- Крах фаворита. Франция - Швейцария 3:3, пен. 4:5. Видео голов и обзор матча
- Команда Григорчука прервала 13-матчевую победную серию из-за гола украинского форварда
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:02
Ответить
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
29.06.2021 в 14:16
Ответить
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:19
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 14:22
0
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...