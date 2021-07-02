Леванте подписал в академию 14-летнего украинца

14-летний украинец Марк Шпира подписал контракт с испанской футбольной академией "Леванте".

"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед!", - подписал юный футболист.