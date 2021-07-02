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Леванте подписал в академию 14-летнего украинца

Наши за границей
(1 голосов)

Юный футболист будет в одной из лучших академий Испании

Леванте подписал в академию 14-летнего украинца

Фото: instagram.com/shpiramark

Новина українською

14-летний украинец Марк Шпира подписал контракт с испанской футбольной академией "Леванте".

"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед!", - подписал юный футболист.

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В статье: Леванте (Валенсия) Марк Шпира
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 11:26
Нужно в СБУ его пробывать.Нужны таланты.На ЧМ-2022
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