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Кривцов: Мы уже дошли до такой стадии, где все может быть. Настраиваемся только на победу

Наши за границей
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Забыли об игре со шведами

Кривцов: Мы уже дошли до такой стадии, где все может быть. Настраиваемся только на победу

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился последними новостями из стана "сине-желтых":

"Дни после матча в Глазго хорошо прошли. На следующий день было восстановительное занятие. Сегодня немного побегали больше те, кто принимал участие в игре. Те, кто не играл - тренировались в полную силу. Сейчас уже забыли об игре со шведами и думаем уже, в первую очередь, о следующей игре с англичанами.

Рассчитываем на большую поддержку в Риме. Здесь живет наша диаспора, в тренерском штабе много итальянцев тренеров. Я думаю, что итальянские болельщики будут за нас болеть.

Жду от матча в первую очередь победы. Мы должны выполнить задачи, которые перед нами ставит тренерский штаб, воплотить эту тактику на футбольном поле. Мы уже дошли до такой стадии, где все может быть. Настраиваемся только на победу", - сказал Кривцов.

Стартовый свисток четвертьфинального поединка Украина - Англия прозвучит в 22:00.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Англия
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Источник:
vZbirna

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